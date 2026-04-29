Tamil Nadu Exit Polll: तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़े राज्य की राजनीति में एक बार फिर सत्तारूढ़ खेमे की मजबूत वापसी का संकेत दे रहे हैं. चाणक्य स्ट्रैटेजीज के सर्वे के मुताबिक, सत्ता पक्ष यानी SPA (DMK+) गठबंधन स्पष्ट बढ़त में नजर आ रहा है, जबकि मुख्य विपक्षी दल AIADMK पीछे दिखाई दे रहा है. इस बार एक नई राजनीतिक ताकत TVK भी सीमित लेकिन असरदार उपस्थिति दर्ज कराती दिख रही है.

SPA (DMK+) गठबंधन को स्पष्ट बढ़त

Chanakya Strategies एग्जिट पोल के अनुसार, DMK के नेतृत्व वाले SPA गठबंधन को 145 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है. यह आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से काफी ज्यादा है, जिससे संकेत मिलता है कि मौजूदा सरकार को फिर से जनादेश मिल सकता है. वोट शेयर की बात करें तो SPA (DMK+) को 42 से 46 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है, जो राज्य में उसकी मजबूत पकड़ को दिखाता है.

AIADMK के सामने चुनौती

दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल AIADMK को 50 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है. यह स्थिति पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वह सत्ता से दूर रह सकती है. वोट शेयर के स्तर पर AIADMK को 36 से 40 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है. इससे साफ है कि पार्टी का कोर वोट बैंक अभी भी मौजूद है, लेकिन उसे सीटों में बदलने में दिक्कत हो रही है. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, संगठन और गठबंधन रणनीति की कमजोरियां इसकी वजह हो सकती हैं.

TVK की एंट्री ने खींचा ध्यान

इस चुनाव की खास बात एक्टर विजय की पार्टी TVK रही, जिसने पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर चर्चा बटोरी है. एग्जिट पोल के मुताबिक, TVK को 13 से 18 सीटें मिल सकती हैं.

वोट शेयर के तौर पर पार्टी को 12 से 16 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है, जो किसी नई पार्टी के लिए बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है. इससे संकेत मिलता है कि राज्य की राजनीति में तीसरे विकल्प के लिए कुछ जगह बन रही है, हालांकि अभी यह निर्णायक नहीं है.

अन्य दलों का प्रदर्शन

अन्य दलों के खाते में 5 से 8 सीटें जाने का अनुमान है. वोट शेयर के स्तर पर इन्हें 4 से 6 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं.