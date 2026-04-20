Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को बीजेपी का 'समझौता किया हुआ' नेता बताया।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीजेपी ने नियंत्रण किया।

राहुल गांधी ने भाजपा पर तमिलनाडु में भी ऐसे ही नियंत्रण का आरोप लगाया।

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा।

Tamil Nadu Assembly Elections 2026: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला किया है. उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे समझौता कर चुके हैं और उनके पिछले फैसलों की वजह से भारतीय जनता पार्टी (BJP) उन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रही है.

AIADMK को कंट्रोल करने वाले शाह-मोदी के नियंत्रण में- राहुल

राहुल गांधी ने तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपनी पसंद के व्यक्ति को बैठा दिया, क्योंकि नीतीश समझौता कर चुके थे और राज्यसभा भेजे जाने के बाद उन्होंने कोई विरोध नहीं किया.

BJP wants a puppet CM and a remote-controlled government in Tamil Nadu.



INDIA alliance will never allow this to happen. Tamil Nadu will vote to protect its identity and dignity. pic.twitter.com/hBkV3B0dCz — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 20, 2026

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘जो लोग AIADMK को कंट्रोल करते हैं, वे पूरी तरह से अमित शाह और मिस्टर नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में हैं. देखिए बिहार में क्या हुआ, CM को हटा दिया गया और एक BJP के आदमी को बिठा दिया गया. क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिहार के CM एक कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी थे. उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप राज्यसभा चले गए.’

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BJP तमिलनाडु में ऐसी सरकार चाहती है, जो उसके कंट्रोल में रहे- राहुल

उन्होंने बिहार के उदाहरण देते हुए तमिलनाडु को लेकर चिंता जताई और कहा, ‘BJP तमिलनाडु में भी यही करना चाहती है. वे एक ऐसी सरकार चाहते हैं जिसे वे कंट्रोल कर सकें और एक ऐसा CM जो ठीक वही करे जो वे कहते हैं, जो हम उन्हें कभी नहीं करने देंगे. चाहे उनका कोई भी सपना हो, वे कभी भी तमिलनाडु के लोगों और सरकार को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे.’

23 अप्रैल को तमिलनाडु में होने वाला है चुनाव

तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों पर गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) को चुनाव होने वाला है. चुनाव आयोग ने तमिलनाडु का चुनाव एक ही फेज में कराना निश्चित किया है. राज्य में मतदान के बाद वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा अगले महीने 4 मई, 2026 को की जाएगी. तमिलनाडु में चुनावी मुकाबला DMK के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन और AIADMK के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन के बीच माना जा रहा है, जिसमें भाजपा और PMK सहयोगी दल हैं.

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