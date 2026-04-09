Assembly Election 2026: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बीच भाजपा ने अगली सरकार बनाने का विश्वास जताया है. मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी ने सत्ता में वापसी का दावा किया है.

2021 के विधानसभा चुनावों में 82 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज होने के साथ अधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि भागीदारी पिछले स्तरों से अधिक हो सकती है, जो चुनावी प्रक्रिया में जनता की मजबूत भागीदारी को दर्शाती है.

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी ने अपना वोट डालने से पहले अपने आवास के पास स्थित एक मंदिर में दर्शन-पूजन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जीतने का पूरा भरोसा है.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.पी. रामलिंगेम ने एनडीए की जीत का दावा किया है. आईएएनएस से बात करते हुए रामलिंगेम ने कहा, "आज का दिन बहुत अच्छा है. सभी नागरिक अपने देश के लिए मतदान करने में बड़ी रुचि दिखा रहे हैं. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. एनडीए सरकार बनाने जा रही है."

रामलिंगेम राजभवन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार आर. कुमारन और डीएमके उम्मीदवार विग्नेश कन्नन से है, जिससे यह मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है.

1,099 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के मैदान में होने के कारण, केंद्र शासित प्रदेश पर नियंत्रण हासिल करने के लिए पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है. फिलहाल पुडुचेरी में अखिल भारतीय एन.आर. कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन की सरकार है.

चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2,791 पुलिस कर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 30 कंपनियों के सहयोग से कुल 4,836 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है. कुल 209 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और पांच को अत्यंत संवेदनशील घोषित किया गया है. इन स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की सहायता के लिए लगभग 2,000 छात्र स्वयंसेवकों को मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है.