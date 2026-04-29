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विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Puducherry Exit Poll 2026: पुडुचेरी में फिर खिल सकता है कमल, एग्जिट पोल्स में NDA को 18+ सीटें, बहुमत के जादुई आंकड़े के पार

Puducherry Exit Poll 2026: पुडुचेरी में फिर खिल सकता है कमल, एग्जिट पोल्स में NDA को 18+ सीटें, बहुमत के जादुई आंकड़े के पार

Puducherry Exit Poll 2026: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के ‘पोल ऑफ पोल्स’ में NDA को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 29 Apr 2026 09:05 PM (IST)
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Puducherry Exit Poll 2026: पुडुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव को लेकर सामने आए अलग-अलग एग्जिट पोल अब एक साझा रुझान की ओर इशारा कर रहे हैं. ‘पोल ऑफ पोल्स’ के समेकित विश्लेषण में NDA स्पष्ट बढ़त के साथ उभरता दिख रहा है. 30 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 16 है और ज्यादातर सर्वे NDA को इस आंकड़े के पार ले जाते नजर आ रहे हैं.

NDA की मजबूत स्थिति

तीन प्रमुख एजेंसियों Axis My India, Peoples Pulse और Praja Poll के आंकड़ों पर नजर डालें तो NDA की स्थिति मजबूत दिखती है. Axis My India के अनुसार NDA को 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं, जिससे वह बहुमत के करीब या उससे ऊपर पहुंचता है. Peoples Pulse भी NDA को 16 से 20 सीटों के दायरे में दिखाता है, जबकि Praja Poll सबसे ज्यादा अनुमान देते हुए NDA को 19 से 25 सीटों तक पहुंचा रहा है. इन तीनों सर्वे का औसत यही संकेत देता है कि NDA पुडुचेरी में सरकार बनाने की स्थिति में है.

कांग्रेस गठबंधन पीछे, लेकिन उम्मीद बरकरार

दूसरी ओर, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन इन अनुमानों में पीछे नजर आ रहा है. Axis My India उसे 6 से 8 सीटें देता है, जबकि Peoples Pulse के अनुसार उसे 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जो उसके लिए थोड़ा बेहतर संकेत है. Praja Poll का अनुमान 6 से 10 सीटों के बीच है. कुल मिलाकर कांग्रेस गठबंधन के लिए तस्वीर चुनौतीपूर्ण दिखती है, हालांकि कुछ सर्वे उसे दोहरे अंक तक पहुंचने की संभावना भी दिखा रहे हैं.

TVK की सीमित लेकिन अहम मौजूदगी
इस चुनाव में एक दिलचस्प पहलू TVK (तमिलगा वेत्री कझगम) की मौजूदगी भी है. Axis My India के अनुसार उसे 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन Peoples Pulse और Praja Poll दोनों ही उसे कोई सीट नहीं देते. इससे संकेत मिलता है कि TVK का असर सीमित रह सकता है और वह कुछ चुनिंदा सीटों तक ही सिमटा रह सकता है.

अन्य दलों की भूमिका भी अहम
अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 0 से 3 सीटें जाने का अनुमान है. संख्या भले कम हो, लेकिन करीबी मुकाबले में यही सीटें सरकार बनाने के समीकरण को प्रभावित कर सकती हैं.

राजनीतिक विश्लेषण: छोटे राज्यों में बड़ा असर
अलग-अलग सर्वे में सीटों के आंकड़ों में अंतर जरूर है, लेकिन रुझान एक ही दिशा में है- NDA बहुमत के करीब या उससे आगे. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि और कम सीटों का गणित नतीजों को तेजी से बदल सकता है. ऐसे में 2-3 सीटों का फर्क भी सत्ता का संतुलन बदल सकता है.

अगर ‘पोल ऑफ एग्जिट पोल्स’ की बात करें तो पुडुचेरी में NDA को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है. अनुमान के मुताबिक NDA करीब 18 सीटों के साथ बहुमत में है, जबकि कांग्रेस करीब 9 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है. TVK को 2 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, जिससे NDA की सरकार बनती दिख रही है.

Published at : 29 Apr 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
NDA Puducherry Congress Alliance Puducherry TVK Party
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