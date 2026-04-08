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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Kerala Election 2026: केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी, 883 उम्मीदवार मैदान में, कल वोटिंग से पहले जान लीजिए सब

Kerala Election 2026: केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी, 883 उम्मीदवार मैदान में, कल वोटिंग से पहले जान लीजिए सब

केलकर ने बताया कि राज्य में 30,495 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि इनमें 24 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, जिनकी आवश्यकता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनीक्षण (SIR) के बाद पड़ी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 08 Apr 2026 10:13 AM (IST)
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Kerala Assembly Election 2026: केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) रतन यू केलकर ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए नौ अप्रैल को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें 883 उम्मीदवार राज्य के 2.71 करोड़ मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे.

केलकर ने बताया कि राज्य में 30,495 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि इनमें 24 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, जिनकी आवश्यकता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनीक्षण (SIR) के बाद पड़ी.

केलकर के मुताबिक, केरल के कासरगोड, कन्नूर, पलक्कड़, मलप्पुरम और एर्नाकुलम जिलों में नये मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इन मतदान केंद्रों में से 352 का संचालन महिलाएं और 37 का संचालन दिव्यांग व्यक्ति करेंगे.

केलकर के अनुसार, 140 वितरण और संग्रह केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा मतपत्रों की गिनती 140 'स्ट्रांग रूम' में की जाएगी.

उन्होंने कहा, 'चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन के तहत, हमने 1.46 लाख प्रशिक्षित चुनाव अधिकारियों को तैनात किया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 76,000 पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बलों के कर्मियों को तैनात किया गया है.'

Published at : 08 Apr 2026 10:13 AM (IST)
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Kerala Election 2026 Ratan U Kelkar
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