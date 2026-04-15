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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026'पंजाब चुनाव की तैयारी BJP ने शुरू कर दी', अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की रेड पर AAP नेताओं ने उठाए सवाल

'पंजाब चुनाव की तैयारी BJP ने शुरू कर दी', अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की रेड पर AAP नेताओं ने उठाए सवाल

Ashok Mittal ED Raid: AAP सांसद अशोक मित्तल पर ED की छापेमारी के बाद सियासत गरमा गई है. इस दौरान आप नेता केजरीवाल और संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 12:45 PM (IST)
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ED ने बुधवार (15 अप्रैल 2026) को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर अशोक कुमार मित्तल से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA के कथित उल्लंघन के मामले में की गई. इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ED की इस रेड की कड़ी आलोचना की. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने पंजाब में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पंजाब के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने लिखा कि अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी पर ED की रेड टिपिकल मोदी स्टाइल है और यह दबाव बनाने की कोशिश है. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी किसी दबाव में आने वाली नहीं है. AAP नेता मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो सबसे पहले ED और CBI जैसी एजेंसियों को भेजा जाता है. उन्होंने इसे एक तय पैटर्न बताया और कहा कि इसके बाद बड़े नेताओं के दौरे होते हैं. सिसोदिया ने यह भी कहा कि पंजाब में इस तरह की राजनीति काम नहीं करेगी.

AAP सांसद संजय सिंह का बयान

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को लेकर तीखा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोता अच्छी तरह जानता है कि किस दिशा में मुड़ना है और यह उसी तरफ सक्रिय हो जाता है जहां चुनाव होने वाले होते हैं. उनके मुताबिक, पंजाब चुनाव से पहले जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वे इसी पैटर्न का हिस्सा हैं.

संजय सिंह ने कहा कि अशोक मित्तल के खिलाफ हुई कार्रवाई, जिसमें ईडी की छापेमारी भी शामिल है, सिर्फ एक शुरुआत है. उनका आरोप है कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में ऐसी और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि हर चुनाव से पहले इसी तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं.

ये भी पढ़ें: Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र में पास होंगे महिला आरक्षण समेत 3 अहम बिल? बदल जाएगा सीटों का गणित, जानें कैसे

Published at : 15 Apr 2026 12:45 PM (IST)
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