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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी को दिया टिकट

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी को दिया टिकट

West Bengal Elections 2026:

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 29 Mar 2026 07:34 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. कांग्रेस ने पहली लिस्ट में कुल 284 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है. इस लिस्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल है. उन्हें पार्टी ने पश्चिम बंगाल की बहरामपुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है.

कांग्रेस ने X पोस्ट में शेयर की प्रत्याशियों की लिस्ट

कांग्रेस पार्टी ने रविवार (29 मार्च, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 284 सीटों पर अपनी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की.

पार्टी ने मौसम नूर को मालतीपुर सीट से बनाया प्रत्याशी

कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट में मौसम नूर का भी नाम शामिल है. मौसम नूर संसद के उच्च सदन राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं, जिनका हाल ही में कार्यकाल खत्म हुआ है. राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस ने मौसम नूर पर भरोसा जताते हुए अब उन्हें पश्चिम बंगाल की मालतीपुर सीट से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है.

ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के सामने कांग्रेस ने उतारा प्रत्याशी

इसके अलावा, कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट से प्रदीप प्रसाद को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है. भवानीपुर विधानसभा सीट पर प्रदीप प्रसाद के सामने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उम्मीदवार और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में खड़ीं हैं. ममता बनर्जी के अलावा बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी भी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में भवानीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला काफी रोमांचक होगा.

Published at : 29 Mar 2026 07:08 PM (IST)
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