बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है, लेकिन शुरुआती दो घंटे में रुझानों ने हर किसी सांसें ऊपर-नीचे कर दीं. सबसे पहले जनसुराज ने पहला रुझान अपने नाम करके खलबली मचाई, लेकिन एनडीए एकतरफा बढ़त हासिल करके एग्जिट पोल्स के दावों को सही साबित करती दिखी. इसके बाद महागठबंधन ने अचानक तेजी दिखाते हुए कांटे की टक्कर दी, लेकिन अब मुकाबला एकतरफा नजर आ रहा है. आइए जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती दो घंटे कैसे रहे? इस दौरान किस पार्टी का क्या हाल रहा?

एनडीए लगातार आगे, कभी नहीं पिछड़ा

शुरुआती दो घंटे के रुझानों की बात करें तो तमाम एग्जिट पोल्स में किए गए दावों को एनडीए ने सही ठहराया. इस गठबंधन ने शुरुआत में ही बढ़त हासिल कर ली और सुबह 10 बजे तक इसे कायम रखा है. हालांकि, जब रुझानों में एनडीए और महागठबंधन के बीच 91-91 सीटों पर टाई हुआ तो रोमांच बढ़ गया था, लेकिन यह खुशी चंद पलों में ही काफूर हो गई और एनडीए ने दोबारा बढ़त बना ली. हालांकि, यह हकीकत है कि इन उतार-चढ़ावों के बावजूद एनडीए एक बार भी किसी भी पार्टी से नहीं पिछड़ा. खबर लिखे जाने तक एनडीए ने 156 सीटों पर बढ़त बना रखी है.

एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी

कहा जाता है कि किसी भी मैदान में कदम रखने के बाद बीजेपी पहले क्षेत्रीय पार्टी को 'बड़ा भाई' बनाती है और बाद में धीरे-धीरे खुद 'बड़े भाई' की भूमिका में आ जाती है. बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. दरअसल, खबर लिखे जाने तक बीजेपी ने 78 सीटों पर बढ़त बना रखी है. इससे बीजेपी सिर्फ एनडीए ही नहीं, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है. इस हिसाब से पार्टी 2020 की 74 सीटों के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतती नजर दिख रही है.

जेडीयू ने बेहतर किया पिछला प्रदर्शन

2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भले ही बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन सीटों के मामले में वह तीसरे पायदान पर रह गई थी. 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की झोली में सिर्फ 43 सीटें आई थीं. अब 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को सुधारती दिख रही है और सुबह 10 बजे तक जेडीयू ने 69 सीटों पर बढ़त बना रखी है.

क्या सबसे बड़ी पार्टी बनेगी आरजेडी?

बिहार की राजनीति के पिछले 3 विधानसभा चुनावों यानी कि 15 साल की बात करें तो आरजेडी हर बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 115 सीटें जीती थीं तो 2015 के चुनाव में पार्टी की झोली में 80 सीटें गई थीं. इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनाव में सरकार भले ही एनडीए की बनी थी, लेकिन आरजेडी 75 सीटों के साथ पहले पायदान पर रही थी. हालांकि, आरजेडी अपना यह प्रदर्शन 2025 के चुनावों में दोहराती नजर नहीं आ रही है. सुबह 10 बजे तक के रुझानों में आरजेडी सिर्फ 64 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए है.

कांग्रेस का बुरा हाल

2025 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हालत बेहद खराब नजर आ रही है. पार्टी ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सुबह 10 बजे तक वह सिर्फ 12 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए है. कांग्रेस का यह प्रदर्शन 2020 के नतीजों से भी खराब है, क्योंकि उस दौरान पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

