हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावइलेक्शन रिजल्ट लाइवउम्मीदवारजिलेवार नतीजेशेड्यूलआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025Bihar Election Result 2025: कांटे की शुरुआत के बाद एकतरफा मुकाबला, जानें दो घंटे की मतगणना के दौरान की बड़ी बातें

Bihar Election Result 2025: कांटे की शुरुआत के बाद एकतरफा मुकाबला, जानें दो घंटे की मतगणना के दौरान की बड़ी बातें

बिहार विधानसभा चुनाव में शुरुआती दो घंटे की मतगणना काफी उतार-चढ़ाव भरी रही. पहले बुरी तरह पिछड़ रहा महागठबंधन अचानक एनडीए को टक्कर देता नजर आया, लेकिन चीजें एकदम बदल गईं.

By : कुमार सम्भव जैन | Updated at : 14 Nov 2025 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है, लेकिन शुरुआती दो घंटे में रुझानों ने हर किसी सांसें ऊपर-नीचे कर दीं. सबसे पहले जनसुराज ने पहला रुझान अपने नाम करके खलबली मचाई, लेकिन एनडीए एकतरफा बढ़त हासिल करके एग्जिट पोल्स के दावों को सही साबित करती दिखी. इसके बाद महागठबंधन ने अचानक तेजी दिखाते हुए कांटे की टक्कर दी, लेकिन अब मुकाबला एकतरफा नजर आ रहा है. आइए जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती दो घंटे कैसे रहे? इस दौरान किस पार्टी का क्या हाल रहा? 

एनडीए लगातार आगे, कभी नहीं पिछड़ा

शुरुआती दो घंटे के रुझानों की बात करें तो तमाम एग्जिट पोल्स में किए गए दावों को एनडीए ने सही ठहराया. इस गठबंधन ने शुरुआत में ही बढ़त हासिल कर ली और सुबह 10 बजे तक इसे कायम रखा है. हालांकि, जब रुझानों में एनडीए और महागठबंधन के बीच 91-91 सीटों पर टाई हुआ तो रोमांच बढ़ गया था, लेकिन यह खुशी चंद पलों में ही काफूर हो गई और एनडीए ने दोबारा बढ़त बना ली. हालांकि, यह हकीकत है कि इन उतार-चढ़ावों के बावजूद एनडीए एक बार भी किसी भी पार्टी से नहीं पिछड़ा. खबर लिखे जाने तक एनडीए ने 156 सीटों पर बढ़त बना रखी है. 

एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी

कहा जाता है कि किसी भी मैदान में कदम रखने के बाद बीजेपी पहले क्षेत्रीय पार्टी को 'बड़ा भाई' बनाती है और बाद में धीरे-धीरे खुद 'बड़े भाई' की भूमिका में आ जाती है. बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में कुछ ऐसा ही नजर  आ रहा है. दरअसल, खबर लिखे जाने तक बीजेपी ने 78 सीटों पर बढ़त बना रखी है. इससे बीजेपी सिर्फ एनडीए ही नहीं, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है. इस हिसाब से पार्टी 2020 की 74 सीटों के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतती नजर दिख रही है.

जेडीयू ने बेहतर किया पिछला प्रदर्शन

2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भले ही बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन सीटों के मामले में वह तीसरे पायदान पर रह गई थी. 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की झोली में सिर्फ 43 सीटें आई थीं. अब 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को सुधारती दिख रही है और सुबह 10 बजे तक जेडीयू ने 69 सीटों पर बढ़त बना रखी है.

क्या सबसे बड़ी पार्टी बनेगी आरजेडी?

बिहार की राजनीति के पिछले 3 विधानसभा चुनावों यानी कि 15 साल की बात करें तो आरजेडी हर बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 115 सीटें जीती थीं तो 2015 के चुनाव में पार्टी की झोली में 80 सीटें गई थीं. इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनाव में सरकार भले ही एनडीए की बनी थी, लेकिन आरजेडी 75 सीटों के साथ पहले पायदान पर रही थी. हालांकि, आरजेडी अपना यह प्रदर्शन 2025 के चुनावों में दोहराती नजर नहीं आ रही है. सुबह 10 बजे तक के रुझानों में आरजेडी सिर्फ 64 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए है. 

कांग्रेस का बुरा हाल

2025 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हालत बेहद खराब नजर आ रही है. पार्टी ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सुबह 10 बजे तक वह सिर्फ 12 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए है. कांग्रेस का यह प्रदर्शन 2020 के नतीजों से भी खराब है, क्योंकि उस दौरान पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

ये भी पढ़ें: इलेक्शन कमीशन के रुझानों में नीतीश कुमार की JDU बनी सबसे बड़ी पार्टी, BJP को पछाड़ा, महागठबंधन का हाल

About the author कुमार सम्भव जैन

खबर कोई भी हो... कैसी भी हो... उसकी नब्ज पकड़ना और पाठकों को उनके मन की बात समझाना कुमार सम्भव जैन की काबिलियत है. मुहब्बत की नगरी आगरा से मैंने पत्रकारिता की दुनिया में पहला कदम रखा, जो अदब के शहर लखनऊ में परवान चढ़ा. आगरा में अकिंचन भारत नाम के छोटे से अखबार में पत्रकारिता का पाठ पढ़ा तो लखनऊ में अमर उजाला ने खबरों से खेलना सिखाया. 

2010 में कारवां देश के आखिरी छोर यानी राजस्थान के श्रीगंगानगर पहुंचा तो दैनिक भास्कर ने मेरी मेहनत में जुनून का तड़का लगा दिया. यहां करीब डेढ़ साल बिताने के बाद दिल्ली ने अपने दिल में जगह दी और नवभारत टाइम्स में नौकरी दिला दी. एनबीटी में गुजरे सात साल ने हर उस क्षेत्र में महारत दिलाई, जिसका सपना छोटे-से शहर से निकला हर लड़का देखता है. साल 2018 था और डिजिटल ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था तो मैंने भी हवा के रुख पकड़ लिया और भोपाल में दैनिक भास्कर पहुंच गया. 

झीलों के शहर की खूबसूरती ने दिल और दिमाग पर काबू तो किया, लेकिन जरूरतों ने वापस दिल्ली ला पटका और जनसत्ता में काफी कुछ सीखा. यह पहला ऐसा पड़ाव था, जिसकी आदत धारा के विपरीत चलना थी. इसके बाद अमर उजाला नोएडा में करीब तीन साल गुजारे और अब एबीपी न्यूज में बतौर फीचर एडिटर लोगों के दुख-दर्द और तकलीफ का इलाज ढूंढता हूं. करीब 18 साल के इस सफर में पत्रकारिता की दुनिया के हर कोने को खंगाला, चाहे वह रिपोर्टिंग हो या डेस्क... प्रिंटिंग हो या मैनेजमेंट... 

काम की बात तो बहुत हो चुकी अब अपने बारे में भी चंद बातें बयां कर देता हूं. मिजाज से मस्तमौला तो काम में दबंग दिखना मेरी पहचान है. घूमने-फिरने का शौकीन हूं तो कभी भी आवारा हवा के झोंके की तरह कहीं न कहीं निकल जाता हूं. पढ़ना-लिखना भी बेहद पसंद है और यारों के साथ वक्त बिताना ही मेरा पैशन है. 
Read
Published at : 14 Nov 2025 10:16 AM (IST)
Tags :
Bihar Election 2025 Bihar Result Live Bihar Election Results 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA Live Score: रिकेल्टन और मार्क्रम ने साउथ अफ्रीका को दिलाई सधी हुई शुरुआत, भारत को पहले विकेट की तलाश
Live: रिकेल्टन और मार्क्रम ने साउथ अफ्रीका को दिलाई सधी हुई शुरुआत, भारत को पहले विकेट की तलाश
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: ऐसा हुआ तो बढ़ जाएगी NDA की धड़कन ! । NDA । RJD । Prashant Kishor
Bihar Election 2025 Result: NDA और Mahagathbandhan में कम हुआ सीटों का फासला । Nitish । Tejashwi
Bihar Election 2025 Result: बदलती आंकड़ों की तस्वीर, पोस्टल बैलट में अन्य आगे | ABP News
Bihar Election 2025 Result: बिहार चुनाव की रेस में बाहुबली की कतार में कौन-कौन शामिल? | ABP News
Bihar Election 2025 Result: Tejashwi बनाम Nitish की चुनावी फाइट में कौन बनेगा विजेता? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: रिकेल्टन और मार्क्रम ने साउथ अफ्रीका को दिलाई सधी हुई शुरुआत, भारत को पहले विकेट की तलाश
Live: रिकेल्टन और मार्क्रम ने साउथ अफ्रीका को दिलाई सधी हुई शुरुआत, भारत को पहले विकेट की तलाश
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
ट्रैवल
भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या
भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget