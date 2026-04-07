Congress releases list of 40 star campaigners : कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार को 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और देशभर के कई अन्य वरिष्ठ पार्टी नेता शामिल हैं.

इस सूची में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी शामिल है.

कांग्रेस के एक नेता ने कहा, ‘‘हमने प्रचारकों की एक मजबूत टीम उतारी है जिसमें राष्ट्रीय नेता भी शामिल हैं ताकि चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ मुकाबले में बनी रहे.’’

उन्होंने ‘पीटीआई- भाषा’ से कहा, ‘‘इस बार हम बंगाल विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ रहे हैं और हमारे सभी वरिष्ठ नेता व्यापक प्रचार करेंगे। इसका मकसद पहले चरण में सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं तक पहुंच बनाना है.’’

पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दो चरण में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। मतगणना चार मई को होगी.

सूची में केंद्रीय नेतृत्व के अलावा पश्चिम बंगाल की कांग्रेस इकाई के नेताओं के भी नाम हैं जिनमें दीपा दासमुंशी, प्रदीप भट्टाचार्य, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शुभंकर सरकार, सांसद ईशा खान चौधरी और वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल है.

इसमें राज्य के बाहर के कई कांग्रेस नेताओं के नाम भी हैं. इनमें प्रमुख रूप से के. सी. वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, गौरव गोगोई, के. एल. शर्मा, सुदीप रॉय बर्मन, कन्हैया कुमार और मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल हैं.