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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Bengal New CM Live: बंगाल में आज होगा नए CM ऐलान, शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे, BJP बना सकती है 2 डिप्टी CM

Bengal New CM Live: बंगाल में आज होगा नए CM ऐलान, शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे, BJP बना सकती है 2 डिप्टी CM

West Bengal New CM Announcement Live: पश्चिम बंगाल का नया सीएम कौन होगा, इसकी तस्वीर आज बीजेपी विधायक दल की होने वाली बैठक में साफ हो सकती है. मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 08 May 2026 12:26 PM (IST)

LIVE

Key Events
Bengal CM Announcement Live Updates Amit Shah BJP MLAs Meeting Suvendu Adhikari Next West Bengal CM Mamata Banerjee Resignation Bengal New CM Live: बंगाल में आज होगा नए CM ऐलान, शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे, BJP बना सकती है 2 डिप्टी CM
Bengal New CM News Live: कौन होगा बंगाल का नया सीएम?
Source : ABPLIVE

Background

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है. आज शाम (8 मई) 4 बजे कोलकाता में बीजेपी विधायक (BJP MLAs Meeting) दल की बैठक बुलाई गई है. माना जा रहा है इस दौरान बीजेपी विधायक दल का नया नेता चुन लिया जाएगा. इस अहम बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे.

9 मई को पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथग्रहण समारोह (West Bengal CM Oath Ceremony) ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है, शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री और गठबंधन के सीनियर नेता शामिल होंगे.

पश्चिम बंगाल में पार्टी के पहले मुख्यमंत्री (West Bengal CM Announcment) बनने की दौड़ में सुवेंदु अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं. हालांकि, भाजपा ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने मुख्यमंत्री पद (Bengal CM) के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत हासिल करने के बाद अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं. हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने टीएमसी के 15 साल के शासन को खत्म करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

12:16 PM (IST)  •  08 May 2026

West Bengal New CM Live: बंगाल में मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी खबर

बंगाल में मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में एक महिला भी डिप्टी सीएम बन सकती है. आज (8 मई) को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंच चुके हैं.

12:09 PM (IST)  •  08 May 2026

Bengal New CM Live: विधायक दल की बैठक पर क्या बोले भाजपा सांसद राहुल सिन्हा?

भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, 'आज बहुत खुशी का दिन है, जिन अहंकारी लोगों ने कहा था कि अमित शाह या कोई केंद्रीय मंत्री यहां 4 तारीख के बाद नहीं आ पाएंगे, आज देखिए अमित शाह यहां आए हैं. और जिन लोगों ने ऐसी बातें कही थी वे अपने घर में बैठे हैं. विधायक दल की बैठक में नेता तय होगा, 6 बजे तक सब स्पष्ट हो जाएगा.'

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