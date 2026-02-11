अमेरिका में कितनी होती है फाइटर पायलट की सैलरी? भत्ते और सुविधाएं जान हैरान रह जाएंगे

अमेरिकी वायु सेना (US Air Force) में Fighter Pilot बनना दुनिया भर के पायलट्स के लिए एक प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण करियर माना जाता है. इस पेशे में शामिल होने के लिए उच्च स्तर की ट्रेनिंग, शारीरिक फिटनेस और कई वर्षों की सेवा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके साथ-साथ पायलट को आकर्षक सैलरी और बेनेफिट्स भी मिलते हैं. 2026 के वेतन डेटा के अनुसार Fighter Pilot की कुल कमाई रैंक, अनुभव, बेस पे, उड़ान भत्तों और रहने के भत्तों के आधार पर काफी अलग होती है. आइए जानते हैं यूएस फाइटर पायलट के बारे में सबकुछ.

कितनी होती है यूएस में फाइटर प्लेन पायलट की सैलरी?

सबसे निचले स्तर पर शुरुआती Fighter Pilots, जो अक्सर Second Lieutenant या First Lieutenant जैसे जूनियर रैंक पर होते हैं की वार्षिक कुल सैलरी लगभग 75,000 डॉलर (करीब ₹63 लाख/साल) के आसपास होती है. इस राशि में बेस पे के अलावा उड़ान भत्ता, घर भरने वाला भत्ता, भोजन भरने वाला भत्ता और अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं. जैसे-जैसे रैंक और अनुभव बढ़ता है, सैलरी भी बढ़ती है और कुछ वरिष्ठ पायलटों की कुल वार्षिक कमाई 200,000 डॉलर (करीब ₹1.68 करोड़/साल) से ऊपर भी पहुंच सकती है.

सैलरी के अलावा भी मिलते हैं कई फायदे

सैलरी के अलावा Fighter Pilot को कई बेनेफिट्स भी मिलते हैं. इनमें Basic Allowance for Housing (BAH) शामिल है, जो स्थान, रैंक और पारिवारिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकता है और कई स्थानों पर प्रति माह 1,200-4,000 डॉलर (करीब ₹1-3.5 लाख) तक हो सकता है. इसके अलावा Basic Allowance for Subsistence (BAS) भी मिलता है, जो भोजन खर्च को कवर करता है. इन दोनों भत्तों की कुल वैल्यू को जोड़ा जाए तो वास्तविक इनकम बेस पे से काफी ज्यादा दिखती है.

एजुकेशन और हेल्थ में भी मिलते हैं कई बेनिफिट्स

US Air Force के Fighter Pilots को हेल्थकेयर कवरेज, रिटायरमेंट पेंशन, एजुकेशन बेनेफिट्स, यात्रा भत्ते और जीवन बीमा जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं, जो सैन्य सेवक और उनके परिवार दोनों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती हैं. इस तरह, पैकेज सिर्फ बेस सैलरी तक सीमित नहीं रहता बल्कि काफ़ी ठोस और लॉन्ग-टर्म फायदे देता है. यह जानकारी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ली गई है, किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक सॉर्स जांच लें.

