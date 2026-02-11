हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाअमेरिका में कितनी होती है फाइटर पायलट की सैलरी? भत्ते और सुविधाएं जान हैरान रह जाएंगे

अमेरिका में कितनी होती है फाइटर पायलट की सैलरी? भत्ते और सुविधाएं जान हैरान रह जाएंगे

सैलरी के अलावा Fighter Pilot को कई बेनेफिट्स भी मिलते हैं. इनमें Basic Allowance for Housing (BAH) शामिल है, जो स्थान, रैंक और पारिवारिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 11 Feb 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी वायु सेना (US Air Force) में Fighter Pilot बनना दुनिया भर के पायलट्स के लिए एक प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण करियर माना जाता है. इस पेशे में शामिल होने के लिए उच्च स्तर की ट्रेनिंग, शारीरिक फिटनेस और कई वर्षों की सेवा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके साथ-साथ पायलट को आकर्षक सैलरी और बेनेफिट्स भी मिलते हैं. 2026 के वेतन डेटा के अनुसार Fighter Pilot की कुल कमाई रैंक, अनुभव, बेस पे, उड़ान भत्तों और रहने के भत्तों के आधार पर काफी अलग होती है. आइए जानते हैं यूएस फाइटर पायलट के बारे में सबकुछ.

कितनी होती है यूएस में फाइटर प्लेन पायलट की सैलरी?

सबसे निचले स्तर पर शुरुआती Fighter Pilots, जो अक्सर Second Lieutenant या First Lieutenant जैसे जूनियर रैंक पर होते हैं की वार्षिक कुल सैलरी लगभग 75,000 डॉलर (करीब ₹63 लाख/साल) के आसपास होती है. इस राशि में बेस पे के अलावा उड़ान भत्ता, घर भरने वाला भत्ता, भोजन भरने वाला भत्ता और अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं. जैसे-जैसे रैंक और अनुभव बढ़ता है, सैलरी भी बढ़ती है और कुछ वरिष्ठ पायलटों की कुल वार्षिक कमाई 200,000 डॉलर (करीब ₹1.68 करोड़/साल) से ऊपर भी पहुंच सकती है.

सैलरी के अलावा भी मिलते हैं कई फायदे

सैलरी के अलावा Fighter Pilot को कई बेनेफिट्स भी मिलते हैं. इनमें Basic Allowance for Housing (BAH) शामिल है, जो स्थान, रैंक और पारिवारिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकता है और कई स्थानों पर प्रति माह 1,200-4,000 डॉलर (करीब ₹1-3.5 लाख) तक हो सकता है. इसके अलावा Basic Allowance for Subsistence (BAS) भी मिलता है, जो भोजन खर्च को कवर करता है. इन दोनों भत्तों की कुल वैल्यू को जोड़ा जाए तो वास्तविक इनकम बेस पे से काफी ज्यादा दिखती है.

यह भी पढ़ें: नजर नहीं लेकिन हौसला बुलंद 100% ब्लाइंड थान्या नाथन ने रचा इतिहास, बनीं राज्य की पहली महिला जज; जानें उनकी कहानी

एजुकेशन और हेल्थ में भी मिलते हैं कई बेनिफिट्स

US Air Force के Fighter Pilots को हेल्थकेयर कवरेज, रिटायरमेंट पेंशन, एजुकेशन बेनेफिट्स, यात्रा भत्ते और जीवन बीमा जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं, जो सैन्य सेवक और उनके परिवार दोनों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती हैं. इस तरह, पैकेज सिर्फ बेस सैलरी तक सीमित नहीं रहता बल्कि काफ़ी ठोस और लॉन्ग-टर्म फायदे देता है. यह जानकारी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ली गई है, किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक सॉर्स जांच लें.

यह भी पढ़ें: छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 11 Feb 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Education Fighter Plane Us Fighter Plane Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
'US ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंका', PAK के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
दिल्ली NCR
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
Advertisement

वीडियोज

Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
'US ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंका', PAK के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
दिल्ली NCR
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
बॉलीवुड
राजपाल यादव के घर खा-पीकर स्टार बने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी-दिब्येंदु जैसे एक्टर्स, मुसीबत में लापता हैं करीबी दोस्त
राजपाल यादव के घर खा-पीकर स्टार बने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी-दिब्येंदु जैसे एक्टर्स, मुसीबत में लापता हैं करीबी दोस्त
ट्रेंडिंग
Video: छलनी टूटने पर ना हो परेशान, इस महिला ने बता दिया आटा छानने का अनोखा तरीका, वीडियो वायरल
छलनी टूटने पर ना हो परेशान, इस महिला ने बता दिया आटा छानने का अनोखा तरीका, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
First Satellite In Space: किस देश ने‌ अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा था सैटेलाइट, जानें क्या था इसका मकसद?
किस देश ने‌ अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा था सैटेलाइट, जानें क्या था इसका मकसद?
यूटिलिटी
EPFO लॉन्च करने जा रहा नया ऐप, जानिए इसमें मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं?
EPFO लॉन्च करने जा रहा नया ऐप, जानिए इसमें मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं?
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget