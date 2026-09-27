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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपीटीईटी 2026 सर्टिफिकेट में कर सकेंगे सुधार, लगेगी 200 रुपये फीस

यूपीटीईटी 2026 सर्टिफिकेट में कर सकेंगे सुधार, लगेगी 200 रुपये फीस

UPESSC ने UPTET 2026 के सर्टिफिकेट में गलत जानकारी सुधारने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी. जिन उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र में गलती है, वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 27 Sep 2026 08:53 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने यूपीटीईटी 2026 के सर्टिफिकेट में गलत जानकारी सुधारने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है. जिन उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र में नाम, जन्म तिथि या कैटेगरी से जुड़ी गलती है, वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने साफ किया है कि सर्टिफिकेट में सुधार के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. डाक, ऑफलाइन पत्र, व्यक्तिगत आवेदन या किसी दूसरे माध्यम से भेजे गए अनुरोध को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. वहीं संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उम्मीदवार को 200 रुपये की फीस भी जमा करनी होगी. 

UPESSC ने उम्मीदवारों काे आवेदन करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांचने की सलाह दी है. आयोग के अनुसार सर्टिफिकेट में सुधार की सुविधा केवल एक बार दी जाएगी. एक बार उम्मीदवार ने संशोधन के लिए जानकारी सबमिट कर दी और प्रमाण पत्र जारी हो गया, तो उसके बाद दोबारा किसी तरह के सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा. इसलिए फॉर्म भरते समय सही जानकारी दर्ज करना जरूरी होगा. 

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इन जानकारी में कर सकते हैं बदलाव 

आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार यूपीटीईटी 2026 सर्टिफिकेट में मुख्य रूप से उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि और कैटेगरी से जुड़ी गलतियों को ठीक करने की सुविधा दी गई है. इसके लिए उम्मीदवारों को जरूरत के अनुसार संबंधित डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध कराने होंगे. आवेदन करने से पहले मूल प्रमाण पत्र, पहचान पत्र संबंधी डॉक्यूमेंट और कैटेगरी से जुड़े सर्टिफिकेट तैयार रखना होंगे. 

ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं सुधार?

  • सर्टिफिकेट में संशोधन के लिए उम्मीदवारों को आयोग के upessc.up.gov.in पोर्टल पर जाना होगा. 
  • यहां यूपीटीईटी सर्टिफिकेट करेक्शन 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद उम्मीदवार को मांगी गई जानकारी और लॉगिन डिटेल भरनी होगी. 
  • अब उस जानकारी को सेलेक्ट करना होगा, जिसमें सुधार करना है. 
  • इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद 200 रुपये फीस जमा करनी होगी. 
  • फीस जमा करने के बाद आवेदन सबमिट करके उसकी रसीद सुरक्षित रख लें. 

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रिजल्ट से जुड़ी शिकायत के बाद लिया फैसला 

आयोग की यह सुविधा यूपीटीईटी 2026 के रिजल्ट के बाद प्राप्त उम्मीदवारों की शिकायतों के बाद शुरू की गई है. आयोग ने पहले प्राप्त शिकायतों को 4 कैटेगरी में बांटा. इनमें ओएमआर में गलतियां, नॉर्मलाइजेशन से जुड़े सवाल, आंसर की के आधार पर अंकों को लेकर आपत्ति और प्रमाण पत्र में गलत जानकारी से संबंधित शिकायत शामिल है. आयोग ने ओएमआर, नॉर्मलाइजेशन और आंसर की के आधार पर अंकों में बदलाव की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया. वहीं सर्टिफिकेट से जुड़ी गलतियों को ऑनलाइन सुधार प्रक्रिया के जरिए ठीक करने की व्यवस्था की गई है. 

तीन नवंबर को होगी स्पेशल UPTET परीक्षा 

यूपीटीईटी 2026 की मुख्य परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित की गई थी और इसका रिजल्ट 26 अगस्त को जारी किया गया था. परीक्षा में 13.3 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के क्वालीफाई करने की जानकारी दी गई है. इसके अलावा UPESSC ने स्पेशल यूपीटेट परीक्षा 2026 की तारीख भी घोषित की है. स्पेशल यूपीटेट परीक्षा 3 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 27 Sep 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Education News UPTET 2026
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