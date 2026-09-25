गांव में भैंस चराने से लेकर IAS बनने तक, जानें वनमती के संघर्ष की कहानी

वनमती के पिता टैक्सी ड्राइवर थे और पिता की आमदनी सीमित थी. ऐसे माहौल में उनका पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था. कक्षा 12वीं के दौरान रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की ओर से उनकी शादी का भी दबाव बनने लगा था. जिस माहौल में लड़कियों की पढ़ाई के बाद जल्दी शादी को सामान्य बात माना जाता था, वहां वनमती ने शादी के बजाय अपनी पढ़ाई को पूरी करने का फैसला लिया. उनके माता-पिता ने भी उनके इस फैसले का समर्थन किया.