गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षागांव में भैंस चराने से लेकर IAS बनने तक, जानें वनमती के संघर्ष की कहानी

गांव में भैंस चराने से लेकर IAS बनने तक, जानें वनमती के संघर्ष की कहानी

इरोड जिले से निकलकर IAS अधिकारी बनने वाली सी वनमती के संघर्ष भरी कहानी फिलहाल चर्चा में है. परिवार की मदद में हाथ बंटाने के साथ वनमती ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2014 में ऑल इंडिया रैंक 152 हासिल की.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Sep 2026 08:49 AM (IST)
इरोड जिले से निकलकर IAS अधिकारी बनने वाली सी वनमती के संघर्ष भरी कहानी फिलहाल चर्चा में है. परिवार की मदद में हाथ बंटाने के साथ वनमती ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2014 में ऑल इंडिया रैंक 152 हासिल की.

तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण परिवार से निकलकर IAS अधिकारी बनने वाली सी वनमती के संघर्ष और हिम्मत से भरी कहानी फिलहाल चर्चा में है. बचपन में परिवार की आर्थिक स्थिति के  चलते पढ़ाई के साथ उन्हें घर की जिम्मेदारियों में भी हाथ बटांना पड़ा. वह स्कूल के बाद परिवार की भैंस चराती थी, उनके लिए चारा जुटाती थी और घर के दूसरे काम भी करती थी. इसके बावजूद दोनों ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और अपने लिए एक अलग तरह का भविष्य बनाने का सपना देखा.

1/9
वनमती के पिता टैक्सी ड्राइवर थे और पिता की आमदनी सीमित थी. ऐसे माहौल में उनका पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था. कक्षा 12वीं के दौरान रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की ओर से उनकी शादी का भी दबाव बनने लगा था. जिस माहौल में लड़कियों की पढ़ाई के बाद जल्दी शादी को सामान्य बात माना जाता था, वहां वनमती ने शादी के बजाय अपनी पढ़ाई को पूरी करने का फैसला लिया. उनके माता-पिता ने भी उनके इस फैसले का समर्थन किया.
वनमती के पिता टैक्सी ड्राइवर थे और पिता की आमदनी सीमित थी. ऐसे माहौल में उनका पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था. कक्षा 12वीं के दौरान रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की ओर से उनकी शादी का भी दबाव बनने लगा था. जिस माहौल में लड़कियों की पढ़ाई के बाद जल्दी शादी को सामान्य बात माना जाता था, वहां वनमती ने शादी के बजाय अपनी पढ़ाई को पूरी करने का फैसला लिया. उनके माता-पिता ने भी उनके इस फैसले का समर्थन किया.
2/9
वनमती के मन में सिविल सेवा में जाने का विचार स्कूल के दिनों में ही आ गया था. बताया जाता है कि उन्होंने एक टीवी सीरियल देखा था, जिसमें एक महिला IAS अधिकारी का किरदार था. उस किरदार की जिम्मेदारियां और काम ने उन्हें प्रभावित किया और उनके मन में भी प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा बन गई.
वनमती के मन में सिविल सेवा में जाने का विचार स्कूल के दिनों में ही आ गया था. बताया जाता है कि उन्होंने एक टीवी सीरियल देखा था, जिसमें एक महिला IAS अधिकारी का किरदार था. उस किरदार की जिम्मेदारियां और काम ने उन्हें प्रभावित किया और उनके मन में भी प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा बन गई.
3/9
इसके बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी. स्कूल के बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन किया और फिर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई पूरी की. पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी.
इसके बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी. स्कूल के बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन किया और फिर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई पूरी की. पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी.
4/9
हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वनमती ने अपनी तैयारी के साथ काम भी किया. उन्होंने बैंक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया. नौकरी से उन्हें आर्थिक सहारा मिला, लेकिन उनका टारगेट अभी भी सिविल सेवा में जाना ही था.
हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वनमती ने अपनी तैयारी के साथ काम भी किया. उन्होंने बैंक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया. नौकरी से उन्हें आर्थिक सहारा मिला, लेकिन उनका टारगेट अभी भी सिविल सेवा में जाना ही था.
5/9
UPSC की तैयारी के दौरान उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा. पहली कोशिश में वह इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो सका. इसके बाद भी उन्होंने तैयारी जारी रखी और अलग-अलग प्रयासों में परीक्षा के अलग-अलग चरणों में उन्हें सफलता नहीं मिली.
UPSC की तैयारी के दौरान उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा. पहली कोशिश में वह इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो सका. इसके बाद भी उन्होंने तैयारी जारी रखी और अलग-अलग प्रयासों में परीक्षा के अलग-अलग चरणों में उन्हें सफलता नहीं मिली.
6/9
UPSC की तैयारी के दौरान एक मुश्किल दौर तब उनके जीवन में तब आया, जब उनके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए. जिस समय वनमती सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान पिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
UPSC की तैयारी के दौरान एक मुश्किल दौर तब उनके जीवन में तब आया, जब उनके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए. जिस समय वनमती सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान पिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
7/9
इसके बाद एक तरफ उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ परीक्षा का अंतिम चरण. इसके बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और इंटरव्यू में शामिल हुई. वहीं लगातार कोशिशों के बाद वनमती ने आखिरकार UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2014 में ऑल इंडिया रैंक 152 हासिल की और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुई. इसके बाद में वह महाराष्ट्र कैडर की IAS अधिकारी बनी.
इसके बाद एक तरफ उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ परीक्षा का अंतिम चरण. इसके बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और इंटरव्यू में शामिल हुई. वहीं लगातार कोशिशों के बाद वनमती ने आखिरकार UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2014 में ऑल इंडिया रैंक 152 हासिल की और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुई. इसके बाद में वह महाराष्ट्र कैडर की IAS अधिकारी बनी.
8/9
IAS बनने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली. उनके काम में आदिवासी कल्याण, ग्रामीण विकास, शिक्षा- स्वास्थ्य-जल संरक्षण और प्रशासनिक सुधार जैसे क्षेत्र शामिल रहे.  नंदुरबार में उन्होंने आश्रम स्कूलों में पोषण से जुड़े कामों और छात्रों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी व्यवस्थाओं पर भी काम किया. वहीं धुले जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ कोविड-19 के दौरान प्रशासनिक कामों में भी उन्होंने भूमिका निभाई.
IAS बनने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली. उनके काम में आदिवासी कल्याण, ग्रामीण विकास, शिक्षा- स्वास्थ्य-जल संरक्षण और प्रशासनिक सुधार जैसे क्षेत्र शामिल रहे.  नंदुरबार में उन्होंने आश्रम स्कूलों में पोषण से जुड़े कामों और छात्रों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी व्यवस्थाओं पर भी काम किया. वहीं धुले जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ कोविड-19 के दौरान प्रशासनिक कामों में भी उन्होंने भूमिका निभाई.
9/9
वनमती अब महाराष्ट्र के वर्धा की जिला कलेक्टर के तौर पर काम कर रही है. यहां उनका फोकस जल संरक्षण, डिजिटल गवर्नेंस और रोजगार से जुड़े प्रयासों पर रहा है. उनके डिजिटल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को विकास कार्यों में पारदर्शिता और दोहराव रोकने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, जिससे महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी सराहा गया.
वनमती अब महाराष्ट्र के वर्धा की जिला कलेक्टर के तौर पर काम कर रही है. यहां उनका फोकस जल संरक्षण, डिजिटल गवर्नेंस और रोजगार से जुड़े प्रयासों पर रहा है. उनके डिजिटल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को विकास कार्यों में पारदर्शिता और दोहराव रोकने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, जिससे महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी सराहा गया.
Published at : 25 Sep 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
IAS C Vanmathi IAS Vanmathi Success Story

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
इग्नू में निकली प्रोफेसर समेत 43 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता
इग्नू में निकली प्रोफेसर समेत 43 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता
शिक्षा
AMU में बगैर एंट्रेंस दिए भी ले सकते हैं एडमिशन, ये है तरीका
AMU में बगैर एंट्रेंस दिए भी ले सकते हैं एडमिशन, ये है तरीका
शिक्षा
नीट यूजी काउंसलिंग में बढ़ी 183 MBBS-BDS सीटें, देखें राज्यवार लिस्ट
नीट यूजी काउंसलिंग में बढ़ी 183 MBBS-BDS सीटें, देखें राज्यवार लिस्ट
शिक्षा
बिहार में खुलेंगी दो नई यूनिवर्सिटी, बेगूसराय और पटना में मिली मंजूरी
बिहार में खुलेंगी दो नई यूनिवर्सिटी, बेगूसराय और पटना में मिली मंजूरी
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
25, 26 और 27 सितंबर को कहां-कहां होगी बारिश? यूपी-बिहार समेत देशभर के लिए अलर्ट
25, 26 और 27 सितंबर को कहां-कहां होगी बारिश? यूपी-बिहार समेत देशभर के लिए अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
विश्व
'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
'कोई कायर हो तो चला जाए', UN में क्यों बोले नेतन्याहू? डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
राजस्थान
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
महाराष्ट्र
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
इंडिया
गोवा में 97 वोटर्स पर बवाल! CEO ने तुरंत दी सफाई, बोले- 'उनमें से कुछ...'
गोवा में 97 वोटर्स पर बवाल! CEO ने तुरंत दी सफाई, बोले- 'उनमें से कुछ...'
Home Tips
Phenyl Mopping Tips: हफ्ते में कितना बार लगाना चाहिए फिनाइल का पोछा? ये है सही तरीका
हफ्ते में कितना बार लगाना चाहिए फिनाइल का पोछा? ये है सही तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget