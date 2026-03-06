अनुज अग्निहोत्री बने यूपीएससी टॉपर, जानें टॉप-10 की लिस्ट में कौन-कौन शामिल?

UPSC Toppers List: देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणामों की घोषणा कर दी है. साल भर चली कड़ी तपस्या, अगस्त की तपती गर्मी में हुई लिखित परीक्षा और फिर फरवरी तक चले नर्वस करने वाले इंटरव्यू के बाद आखिरकार सफलता की लिस्ट सामने आ गई है. इस बार उत्तर प्रदेश के अनुज अग्निहोत्री ने देश भर में पहला स्थान हासिल कर अपना लोहा मनवाया है. हजारों युवाओं के सपनों की इस रेस में केवल 958 उम्मीदवार अंतिम बाधा पार करने में सफल रहे. यह परिणाम न केवल इन उम्मीदवारों की जीत है, बल्कि उनके धैर्य और अटूट संकल्प की भी कहानी है.

अनुज अग्निहोत्री बने नंबर-1

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया. इस साल की परीक्षा के परिणामों में अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक (AIR 1) हासिल कर टॉप किया है. उनके बाद दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम रहीं, जबकि अकांश ढुल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया. आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार कुल 958 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है. ये उम्मीदवार अब देश के नीति निर्धारण और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

टॉप-10 उम्मीदवारों की सूची

यहां टॉप-10 सफल उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं-

अनुज अग्निहोत्री (ऑल इंडिया टॉपर) राजेश्वरी सुवे एम आकांश धुल्ल राघव झुनझुनवाला ईशान भटनागर जिन्निया अरोड़ा ए. आर. राजाह मोहैदीन पाक्षल सेक्रेट्री आस्था जैन उज्ज्वल प्रियंक

कैसे रहा इस बार का सिलेक्शन प्रोसेस और सीटें?

यूपीएससी हर साल तीन कठिन चरणों- प्रारंभिक (Prelims), मुख्य (Mains) और इंटरव्यू (Interview) के माध्यम से देश के बेहतरीन दिमागों का चयन करता है. 2025 की मुख्य परीक्षा अगस्त में आयोजित की गई थी, जिसके बाद सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक चला. चयनित 958 उम्मीदवारों में से 180 को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लिए चुना गया है. इसके अलावा 150 उम्मीदवार पुलिस सेवा (IPS) और 55 उम्मीदवार विदेश सेवा (IFS) में शामिल होकर देश का गौरव बढ़ाएंगे.

आयोग ने आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए सीटों का बंटवारा किया है. आईएएस के 180 पदों में से 74 सीटें अनारक्षित (General) वर्ग के लिए हैं, जबकि 47 सीटें ओबीसी, 28 एससी, 13 एसटी और 18 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवंटित की गई हैं. एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि 348 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को फिलहाल प्रोविजनल (अनंतिम) रखा गया है, जिनकी दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया अभी जारी है.

नियुक्ति और आगे की राह

चयनित उम्मीदवारों को उनकी रैंक और पसंद के आधार पर कैडर आवंटित किए जाएंगे. नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और इसके लिए आवश्यक निर्देश संबंधित मंत्रालयों द्वारा भेजे जाएंगे. ट्रेनिंग के बाद ये अधिकारी देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात होंगे. यूपीएससी ने यह भी बताया है कि मुख्य सूची के अलावा एक रिजर्व लिस्ट भी तैयार की गई है, ताकि किसी पद के खाली रहने की स्थिति में उसे भरा जा सके. इस परिणाम के बाद अब अगले साल यानी 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नए मानक स्थापित हो गए हैं.

