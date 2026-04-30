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हिंदी न्यूज़शिक्षाअंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन की तैयारी तेज, जानें कब से शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया

अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन की तैयारी तेज, जानें कब से शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया

डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है. स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आधिकारिक पोर्टल की मदद ले सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Apr 2026 02:42 PM (IST)
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जो स्टूडेंट्स हायर स्टडी के लिए दाखिला लेने का सपना देख रहे हैं उनके लिए काम की खबर है. डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिला प्रक्रिया की तैयारी तेज कर दी है. यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्रोसेस मई के पहले सप्ताह में शुरू होगी.

यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन पोर्टल मई के पहले सप्ताह में खोल दिया जाएगा. छात्र घर बैठे आवेदन कर सकेंगे. वहीं, अंडर ग्रेजुएशन (UG) कोर्स में दाखिला CUET-UG के जरिए होगा. जैसे ही CUET का रिजल्ट आएगा, आवेदन प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी.

इस साल कई कोर्स में बदलाव किया गया है.  B.Sc (Hons) Mathematics पहले यह BA के रूप में था, अब इसे साइंस स्ट्रीम में शामिल किया गया है, ताकि आगे पढ़ाई में आसानी हो. इसके अलावा कला के क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए BA Visual Arts. लेखन, मीडिया और कंटेंट से जुड़े छात्रों के लिए MA Creative Writing जैसे कोर्स शुरू हो रहे हैं. इतना ही नहीं थिएटर, संगीत और मंच कला में रुचि रखने वालों के लिए MA Performing Arts. संग्रहालय और विरासत से जुड़े करियर के लिए खास कोर्स शुरू हुआ है.

सीटों की संख्या भी तय

  • UG में 1194 सीटें
  • PG में 1375 सीटें
  • PhD में 220 सीटें

वन ईयर मास्टर्स का बड़ा मौका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत इस बार वन ईयर मास्टर्स प्रोग्राम भी शुरू किया गया है. जो छात्र चार साल का ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वे अब सिर्फ एक साल में मास्टर्स कर सकेंगे. यह सुविधा मनोविज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान जैसे विषयों में मिलेगी. इससे समय की बचत होगी और छात्र जल्दी करियर की ओर बढ़ सकेंगे.

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डिजिटल तरीके से अप्लाई करें

यूनिवर्सिटी ने एडमिशन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है. एक ही पोर्टल से छात्र अलग-अलग कोर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन शुल्क भी संतुलित रखा गया है, और आरक्षित वर्ग के छात्रों को विशेष छूट दी जाएगी. इससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच मिलेगी.

स्कॉलरशिप की सुविधा भी  

नए PG कोर्स में रिसर्च, प्रोजेक्ट, फील्डवर्क और इंटर्नशिप पर खास ध्यान दिया जाएगा. यूनिवर्सिटी कई संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि छात्रों को असली काम का अनुभव मिल सके. इससे पढ़ाई के बाद नौकरी के मौके बढ़ेंगे. आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और फीस में छूट की व्यवस्था है. SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों को भी सहायता दी जाएगी.

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Published at : 30 Apr 2026 02:42 PM (IST)
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