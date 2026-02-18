हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाSchool Holidays News: इस राज्य में मार्च में लगातार 4 दिन तक बंद रह सकते हैं स्कूल, देखें छुट्टियों की लिस्ट

School Holidays News: इस राज्य में मार्च में लगातार 4 दिन तक बंद रह सकते हैं स्कूल, देखें छुट्टियों की लिस्ट

School Holidays 2026: उत्तर प्रदेश में होली 2026 के अवसर पर 2 और 4 मार्च को छुट्टी घोषित की गई है, लेकिन 3 मार्च को स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे, यह अभी साफ नहीं हुआ है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

UP School Holidays 2026: उत्तर प्रदेश में होली 2026 के अवसर पर स्कूलों की छुट्टियों को लेकर विद्यार्थियों और टीचरों में उलझन बनी हुई है. 2 और 4 मार्च को छुट्टी घोषित की गई है, लेकिन 3 मार्च को स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे, यह स्थिति अभी अस्पष्ट है. बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक, 3 मार्च को स्कूल खुलने हैं, लेकिन लगातार छुट्टियों के बीच इस दिन स्कूल खोलने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में बोर्ड प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में रविवार, 1 मार्च को साप्ताहिक छुट्टी होगी. सोमवार, 2 मार्च को होलिका दहन के कारण छुट्टी घोषित की गई है. इसके अलावा बुधवार 4 मार्च को होली की छुट्टी है. हालांकि, शिक्षा बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक, स्कूल मंगलवार 3 मार्च को खुले रहेंगे. यह दिन हर किसी के लिए उलझन बना हुआ है. 

चार दिनों की छुट्टी की उम्मीद

अगर 3 मार्च को भी छुट्टी घोषित की जाती है तो विद्यार्थियों और टीचरों को होली के लिए लगातार चार दिन की छुट्टी मिल सकती है. इस उम्मीद में टीचर संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि इस दिन भी स्कूल बंद रहें. 3 मार्च को स्कूल फिर से खोलने के फैसले पर टीचर संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है.

उत्तर प्रदेश बीटीसी टीचर यूनियन ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजा है. यूनियन का कहना है कि पढ़ाई फरवरी के अंत तक पूरी हो जाती है. उसके बाद बहुत से टीचर अपने गृह जिलों में वापस आ जाते हैं. इसलिए सिर्फ एक दिन के लिए वापस आना व्यावहारिक नहीं है. इसके अलावा कई जिलों में 3 मार्च को होली का जश्न जारी रहता है, जिसके कारण स्कूल में उपस्थिति कम होने की संभावना है.

होलिका दहन की तिथि के बारे में कन्फ्यूजन

इस साल होलिका दहन की तिथि और शुभ समय के बारे में लोगों में भ्रम है. चंद्र ग्रहण और भद्रा समय के कारण सही समय के बारे में अलग-अलग विचार हैं. पंचांग के मुताबिक, पूर्णिमा और भद्रा की स्थितियों के कारण होलिका दहन का समय अंग्रेजी तारीख से मेल नहीं खाता. इससे छुट्टियों के बारे में भी भ्रम पैदा हुआ है.

मार्च 2026 के लिए छुट्टियों की घोषणा

2 मार्च - होलिका दहन

4 मार्च - होली

21 मार्च - ईद-उल-फितर

26 मार्च - राम नवमी

31 मार्च - महावीर जयंती

वर्तमान में 3 मार्च को छुट्टी नहीं है, लेकिन टीचर संगठनों की मांगों के बाद सभी निगाहें विभाग के फैसले पर हैं.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
UP NEWS School Holiday 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
School Holidays News: इस राज्य में मार्च में लगातार 4 दिन तक बंद रह सकते हैं स्कूल, देखें छुट्टियों की लिस्ट
School Holidays News: इस राज्य में मार्च में लगातार 4 दिन तक बंद रह सकते हैं स्कूल, देखें छुट्टियों की लिस्ट
शिक्षा
पंजाब में नौकरी का बड़ा मौका, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती शुरू
पंजाब में नौकरी का बड़ा मौका, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती शुरू
शिक्षा
SSC GD 2026 परीक्षा स्थगित, इस दिन होना था एग्जाम; नई तारीख का इंतजार
SSC GD 2026 परीक्षा स्थगित, इस दिन होना था एग्जाम; नई तारीख का इंतजार
शिक्षा
महज 21 साल की उम्र में IAS बन गई थी यह लड़की, जानें कैसे किया था यह कारनामा?
महज 21 साल की उम्र में IAS बन गई थी यह लड़की, जानें कैसे किया था यह कारनामा?
Advertisement

वीडियोज

Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
क्रिकेट
Sahibzada Farhan Century: साहिबजादा फरहान ने शतक जड़ रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने वाले बने दूसरे बल्लेबाज
साहिबजादा फरहान ने शतक जड़ रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने वाले बने दूसरे बल्लेबाज
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
जनरल नॉलेज
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget