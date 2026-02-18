UP School Holidays 2026: उत्तर प्रदेश में होली 2026 के अवसर पर स्कूलों की छुट्टियों को लेकर विद्यार्थियों और टीचरों में उलझन बनी हुई है. 2 और 4 मार्च को छुट्टी घोषित की गई है, लेकिन 3 मार्च को स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे, यह स्थिति अभी अस्पष्ट है. बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक, 3 मार्च को स्कूल खुलने हैं, लेकिन लगातार छुट्टियों के बीच इस दिन स्कूल खोलने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में बोर्ड प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में रविवार, 1 मार्च को साप्ताहिक छुट्टी होगी. सोमवार, 2 मार्च को होलिका दहन के कारण छुट्टी घोषित की गई है. इसके अलावा बुधवार 4 मार्च को होली की छुट्टी है. हालांकि, शिक्षा बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक, स्कूल मंगलवार 3 मार्च को खुले रहेंगे. यह दिन हर किसी के लिए उलझन बना हुआ है.

चार दिनों की छुट्टी की उम्मीद

अगर 3 मार्च को भी छुट्टी घोषित की जाती है तो विद्यार्थियों और टीचरों को होली के लिए लगातार चार दिन की छुट्टी मिल सकती है. इस उम्मीद में टीचर संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि इस दिन भी स्कूल बंद रहें. 3 मार्च को स्कूल फिर से खोलने के फैसले पर टीचर संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है.

उत्तर प्रदेश बीटीसी टीचर यूनियन ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजा है. यूनियन का कहना है कि पढ़ाई फरवरी के अंत तक पूरी हो जाती है. उसके बाद बहुत से टीचर अपने गृह जिलों में वापस आ जाते हैं. इसलिए सिर्फ एक दिन के लिए वापस आना व्यावहारिक नहीं है. इसके अलावा कई जिलों में 3 मार्च को होली का जश्न जारी रहता है, जिसके कारण स्कूल में उपस्थिति कम होने की संभावना है.

होलिका दहन की तिथि के बारे में कन्फ्यूजन

इस साल होलिका दहन की तिथि और शुभ समय के बारे में लोगों में भ्रम है. चंद्र ग्रहण और भद्रा समय के कारण सही समय के बारे में अलग-अलग विचार हैं. पंचांग के मुताबिक, पूर्णिमा और भद्रा की स्थितियों के कारण होलिका दहन का समय अंग्रेजी तारीख से मेल नहीं खाता. इससे छुट्टियों के बारे में भी भ्रम पैदा हुआ है.

मार्च 2026 के लिए छुट्टियों की घोषणा

2 मार्च - होलिका दहन

4 मार्च - होली

21 मार्च - ईद-उल-फितर

26 मार्च - राम नवमी

31 मार्च - महावीर जयंती

वर्तमान में 3 मार्च को छुट्टी नहीं है, लेकिन टीचर संगठनों की मांगों के बाद सभी निगाहें विभाग के फैसले पर हैं.

