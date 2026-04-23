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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Board Result 2026: DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट, समझें पूरा प्रोसेस

UP Board Result 2026: DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट, समझें पूरा प्रोसेस

UP Board Result 2026: रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in और up10.abplive.com या up12.abplive.com पर जाकर आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 23 Apr 2026 06:50 AM (IST)
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UP Board Result 2026: अगर आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के छात्र हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है. लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in और up10.abplive.com या up12.abplive.com पर जाकर आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में छात्र रिजल्ट चेक करेंगे, जिसके कारण वेबसाइट स्लो हो सकती है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, आप DigiLocker जैसे आसान प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी मार्कशीट तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं.  तो आइए जानते हैं कि यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट DigiLocker पर कैसे डाउनलोड करें. 

DigiLocker से UP Board Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

1. DigiLocker से UP Board Result 2026 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले DigiLocker की वेबसाइट या ऐप खोलें.

2. अब अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP से लॉगिन करें, अगर पहले से अकाउंट है तो यूजरनेम और पासवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

3. लॉगिन करने के बाद Issued Documents या Education सेक्शन पर क्लिक करें. 

4. अब सूची में से UP Board (उत्तर प्रदेश बोर्ड) को सिलेक्ट करें और Class 10 या Class 12 में से जो भी आपने दी है, उसे चुनें.

5. इसमें अपना रोल नंबर डालें और परीक्षा वर्ष (2026) चुनें. 

6. अब Get Document पर क्लिक करें और आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी. इसे डाउनलोड या स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें. 

यह भी पढ़ें - UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड की वेबसाइट स्लो? SMS और DigiLocker से ऐसे देखें रिजल्ट

वेबसाइट से रिजल्ट कैसे देखें?

1. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं.

2. होम पेज पर 10वीं रिजल्ट 2026 या 12वीं रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें.

3. अपना रोल नंबर दर्ज करें.

4. सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें.

कितने छात्रों ने दी ​UP Board 2026 परीक्षा?

यूपी बोर्ड 2026 परीक्षा में 52 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें कक्षा 10वीं के लगभग 27.5 लाख छात्र और कक्षा 12वीं के लगभग 24.7 लाख छात्र शामिल हुए. परीक्षाएं फरवरी से मार्च के बीच आयोजित की गई थीं और इसके बाद कॉपियों की जांच अप्रैल के पहले हफ्ते तक पूरी कर ली गई थी. ऐसे में अब रिजल्ट जारी करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके बाद आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. इसके बाद छात्र अपने रोल नंबर की मदद से अपना स्कोर देख पाएंगे.

यह भी पढ़ें - UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने का आसान नियम, जानें कितने नंबर जरूरी?

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Published at : 23 Apr 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
UP 10th Result UP Board Result 2026 UP 12th Result UP Board DigiLocker Marksheet
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