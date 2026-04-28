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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? वैभव सूर्यवंशी पास या फेल? जानें नियम

इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? वैभव सूर्यवंशी पास या फेल? जानें नियम

Vaibhav Sooryavanshi Team India Debut: IPL 2026 के दमदार प्रदर्शन के बाद क्या वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. क्या है ICC का नियम?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Apr 2026 08:39 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग का हर एक सीजन क्रिकेट को कुछ नए उभरते हुए सितारे देकर जाता है. अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह और यहां तक कि हार्दिक पांड्या को भी IPL ने ही विश्व क्रिकेट में नई पहचान दिलाई थी. अब 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी उसी राह पर हैं. वैभव को टीम इंडिया में लाने की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है, लेकिन सवाल है कि वैभव अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर भी सकते हैं या नहीं? क्या वो उम्र के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आने के योग्य हैं भी या नहीं, इसको लेकर ICC का नियम क्या है?

वैभव सूर्यवंशी, पास या फेल?

साल 2020 से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू की न्यूनतम सीमा को लेकर कोई नियम नहीं था. मगर नवंबर 2020 में ICC एक नया नियम लेकर आया कि कोई खिलाड़ी तभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर सकता है, जब उसकी उम्र कम से कम 15 साल हो. वैभव इसी साल 27 मार्च के दिन 15 वर्ष के हो गए हैं. इसलिए वे अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आने के योग्य हो गए हैं.

कब कर सकते हैं डेब्यू?

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप जीतने के सबसे बड़े दावेदारों में शामिल हैं. अब तक 8 मुकाबलों में 357 रन बना चुके हैं. इस प्रदर्शन के बाद उन अटकलों ने जोर पकड़ा है कि BCCI आने वाले आयरलैंड टूर पर वैभव को टीम इंडिया में डेब्यू का मौका दे सकती है. इसी साल 26 जून और 28 जून को भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 मैच खेले जाने हैं.

अगर आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिलता है तो वे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले इतिहास के सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. अभी यह भारतीय रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 Apr 2026 08:39 PM (IST)
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