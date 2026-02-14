ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित आईआईएमटी कॉलेज में गुरुवार को एक अहम बैठक हुई. यह बैठक 18 फरवरी से शुरू होने जा रही यूपी बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं को लेकर बुलाई गई थी. बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी मेधा रूपम ने की. इस दौरान पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में जिले के 60 परीक्षा केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट ने भी भाग लिया. सभी को साफ शब्दों में निर्देश दिए गए कि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराई जाए.

स्ट्रांग रूम पर रहेगी 24 घंटे नजर

जिलाधिकारी ने सभी परीक्षा केंद्रों पर स्ट्रांग रूम तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रखी जाएंगी. इन कमरों की 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी.

उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी तरह की ढील या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए. देरी या अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा.

डबल लॉक व्यवस्था पर खास जोर

बैठक में जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम में रखी चार डबल लॉक अलमारियों की व्यवस्था पर खास ध्यान देने को कहा. उन्होंने निर्देश दिया कि अलमारियों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया पूरी तरह नियम के अनुसार होनी चाहिए.

परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र के लिफाफे को खोलने से पहले केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटिक मजिस्ट्रेट इन तीनों की मौजूदगी जरूरी होगी. बिना इनकी उपस्थिति के कोई भी लिफाफा नहीं खोला जाएगा. चाबियों का रखरखाव भी नियम के अनुसार किया जाएगा.

परीक्षा केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं

डीएम मेधा रूपम ने परीक्षा केंद्रों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. सभी केंद्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की सुविधा और शौचालय साफ रखने की जिम्मेदारी तय की जाए.

इसके साथ ही पुलिस को भी निर्देश दिए गए कि परीक्षा के दौरान केंद्रों के बाहर शांति बनाए रखें. किसी भी तरह की भीड़ या अव्यवस्था न होने पाए. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा.

42 हजार से ज्यादा छात्र देंगे परीक्षा

जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में जिले के लगभग 42,917 छात्र-छात्राएं हिस्सा लेंगे. इनमें दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थी शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि जिले में कुल 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सभी केंद्रों पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. प्रश्न पत्र की सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था और निगरानी की तैयारी की जा चुकी है.

निष्पक्ष परीक्षा कराने पर जोर

बैठक में साफ कहा गया कि परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा. नकल या किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा के दौरान किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाए. अगर कहीं से भी गड़बड़ी की सूचना मिलती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे.

