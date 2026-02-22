हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप

यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप

यूपी बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है. एक एग्जाम सेंटर पर 20 दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर खोल दिया गया. जिसके बाद से हड़कंप की स्थिति है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Feb 2026 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में चल रही बोर्ड परीक्षाओं के बीच एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. UP Board की इंटरमीडिएट परीक्षा में आजमगढ़ जिले के एक परीक्षा केंद्र पर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. इंटरमीडिएट संस्कृत विषय की परीक्षा 12 मार्च को होनी है, लेकिन उससे करीब 20 दिन पहले ही प्रश्नपत्र खोल दिया गया. जैसे ही यह मामला सामने आया, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया.

यह गंभीर मामला आजमगढ़ जिले के पल्हना क्षेत्र स्थित मां शारदा इंटर कॉलेज, सिंहपुर सरैया का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को केंद्र पर इंटरमीडिएट संस्कृत का प्रश्नपत्र खोल दिया गया. यही नहीं, इसके बाद केंद्र की ओर से यह रिपोर्ट भी भेज दी गई कि परीक्षा में कोई भी छात्र उपस्थित नहीं हुआ. यह रिपोर्ट मिलते ही अधिकारियों को संदेह हुआ और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई.

परीक्षा केंद्र से संदिग्ध रिपोर्ट मिलने के बाद यूपी बोर्ड के वाराणसी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के सचिव विनोद राय, सहायक शिक्षा निदेशक नवल किशोर और प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार तुरंत परीक्षा केंद्र पहुंचे. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की और केंद्र के कर्मचारियों से पूछताछ की.

प्राथमिक जांच में क्या निकला

प्राथमिक जांच में सामने आया कि केंद्र व्यवस्थापक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक ने नियमों का ठीक से पालन नहीं किया. अधिकारियों ने साफ कहा कि तय तारीख से पहले प्रश्नपत्र खोलना परीक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन है. यह न सिर्फ परीक्षा की गोपनीयता को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.

प्रश्नपत्र को किया गया सील

जांच के दौरान अधिकारियों ने खुले हुए प्रश्नपत्र को दोबारा सील कर सुरक्षित रखवाया. साथ ही पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की जा रही है. संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल किशोर ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों के पास भेजा जा रहा है, ताकि आगे का फैसला लिया जा सके.

परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर सवाल खड़े हो गए हैं. यूपी बोर्ड हर साल नकल और गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त नियम बनाता है, लेकिन इस तरह की लापरवाही से बोर्ड की छवि को नुकसान पहुंचता है. अभिभावकों और छात्रों में भी चिंता बढ़ गई है.

पांच सॉल्वर पकड़े गए, एफआईआर दर्ज

इसी बीच यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल से जुड़ी घटनाएं भी सामने आई हैं. शुक्रवार को अलग-अलग जिलों में कुल पांच सॉल्वर पकड़े गए. इन सभी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. अधिकारियों ने साफ किया है कि नकल करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी.

यह भी पढ़ें - फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 22 Feb 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Education UP Board
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
शिक्षा
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
शिक्षा
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
शिक्षा
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
UP Breaking: 'केस का सामना करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा', FIR पर बोले Avimukteshwaranand | CM Yogi
Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें क्या-क्या खास
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
बिहार
नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'
नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'
बॉलीवुड
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
इंडिया
Odisha: शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
यूटिलिटी
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका
ट्रेंडिंग
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget