हिंदी न्यूज़शिक्षाUP बोर्ड ​ने जारी की एग्जाम के लिए सेंटर्स की ​फाइनल लिस्ट, इस साल इतने केंद्रों पर होगी परीक्षा

UP बोर्ड ​ने जारी की एग्जाम के लिए सेंटर्स की ​फाइनल लिस्ट, इस साल इतने केंद्रों पर होगी परीक्षा

UPMSP ने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा केंद्रों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. छात्र upmsp.edu.in पर जाकर जिला अनुसार अपना एग्जाम सेंटर चेक कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Dec 2025 06:35 PM (IST)
हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने साल 2026 में आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के एग्जाम सेंटर्स की फाइनल लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है. इसमें एग्जाम सेंटर्स की कुल संख्या पूरे राज्यभर में लगभग 8033 है. पहले बोर्ड ने पूरे राज्यभर में एग्जाम सेंटर्स की संख्या 7448 निर्धारित की थी. कई खामियां और शिकायतें मिलने के बाद बोर्ड ने 585 नए परीक्षा केंद्र बढ़ाए. इसके बाद एग्जाम सेंटर्स की संख्या अंतिम रूप से लगभग 8033 कर दी गई है.

UP Board 2026 परीक्षा की तारीखें

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा साल 2026 में 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित करवाई जाएगी. अनुमान के अनुसार, करीब 55 लाख छात्र साल 2026 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे. बोर्ड की तरफ से प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन 24 जनवरी से 9 फरवरी के बीच किया जाएगा. बोर्ड परीक्षा की शुरुआत फरवरी महीने से होगी. आपको बता दें कि कक्षा 10वीं की परीक्षा 16 जनवरी से बदलकर 18 फरवरी 2026 कर दी गई है. यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू की जाएगी. वहीं, कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पेपर 12 मार्च 2026 को आयोजित कराया जाएगा, जो पहले 10 मार्च को होना था. परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा.

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था

परीक्षा में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार के फैसले के अनुसार हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी.

ऑनलाइन कैसे चेक करें परीक्षा केंद्र

छात्र अपने बोर्ड एग्जाम के परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर विजिट कर सकते हैं. वेबसाइट के होम पेज पर जाकर "परीक्षा केंद्र निर्धारण सूची 2026" या "Centre List UP Board 2026" लिंक पर क्लिक करना होगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की सूची या टेबल दिखाई देगी. अपने जिले पर क्लिक करके आप परीक्षा केंद्रों की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

ऑफलाइन परीक्षा केंद्र की जानकारी कैसे लें?

अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी लेने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से जानकारी ले सकते हैं या अपने एडमिट कार्ड के माध्यम से भी अपने एग्जाम सेंटर का पता कर सकते हैं.

Published at : 30 Dec 2025 06:35 PM (IST)
Up Board Exam 2026 UPMSP Exam Centre List UP Board Class 10 Exam Centre UP Board Class 12 Exam Centre
