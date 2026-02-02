वर्ल्ड कप खेल रहे अंडर-19 के कप्तान आयुष म्हात्रे की कितनी है मैच फीस? पूरी सैलरी भी जानें

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे आयुष म्हात्रे इन दिनों खूब चर्चा में हैं. पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मुकाबले में बिना खाता खोले आउट होने के बाद वह सुर्खियों में आ गए. यह मैच उनके लिए खास माना जा रहा था, क्योंकि फैंस को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी. हालांकि, बल्ला नहीं चला, लेकिन इसके बावजूद आयुष म्हात्रे का नाम सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में लगातार छाया हुआ है.

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले आयुष म्हात्रे को लेकर काफी उम्मीदें थीं. कहा जा रहा था कि वह दबाव वाले मैच में टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेंगे और रन बनाएंगे. लेकिन मैच में वह एक भी गेंद का सामना ठीक से नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए. इसके बाद कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन क्रिकेट जानने वाले मानते हैं कि इतनी कम उम्र में कप्तानी करना ही अपने आप में बड़ी बात है.

17 साल की उम्र में बड़ा नाम

आयुष म्हात्रे अभी सिर्फ 17 साल के हैं, लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्र में वह मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका सपना कई खिलाड़ी देखते हैं. वह घरेलू क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी माने जाते हैं. उनकी मेहनत और खेल की समझ ने उन्हें अंडर-19 टीम इंडिया का कप्तान बनाया है.

कितनी है मैच फीस

अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सीनियर क्रिकेट जैसी बड़ी मैच फीस तो नहीं मिलती, लेकिन बीसीसीआई की ओर से उन्हें मैच फीस और भत्ते जरूर दिए जाते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रति मैच अच्छी रकम मिलती है, साथ ही टूर्नामेंट के दौरान रहने, खाने और यात्रा की सभी सुविधाएं बीसीसीआई की तरफ से होती हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों को जब वह प्लेइंग 11 में होते हैं तो करीब 20000 रुपये मिलते हैं. IPL 2025 मेगा ऑक्शन में आयुष म्हात्रे को चेन्नई सुपर किंग्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा था.

क्रिकेट से होती है सबसे ज्यादा कमाई

आयुष म्हात्रे की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्रिकेट है. वह घरेलू क्रिकेट के साथ-साथ बीसीसीआई से जुड़े अनुबंधों से भी कमाते हैं. इसके अलावा, उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलने का मौका भी मिल चुका है, जिससे उनकी कमाई में बड़ा इजाफा हुआ है.

कितनी है कुल नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आयुष म्हात्रे की कुल नेटवर्थ करीब 1 से 2 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. इसमें क्रिकेट से होने वाली कमाई, IPL कॉन्ट्रैक्ट और अन्य स्रोत शामिल हैं. इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी कमाई करना उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है.

ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई

आयुष म्हात्रे की कमाई सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है. वह ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी अच्छी रकम कमाते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्टूबर 2025 में उन्होंने फिनटेक कंपनी Zaggle के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है.



