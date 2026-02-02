हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षावर्ल्ड कप खेल रहे अंडर-19 के कप्तान आयुष म्हात्रे की कितनी है मैच फीस? पूरी सैलरी भी जानें

वर्ल्ड कप खेल रहे अंडर-19 के कप्तान आयुष म्हात्रे की कितनी है मैच फीस? पूरी सैलरी भी जानें

अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे आयुष म्हात्रे भले ही एक मैच में फेल रहे हों, लेकिन वह इस समय काफी ज्यादा चर्चा में हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 02 Feb 2026 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे आयुष म्हात्रे इन दिनों खूब चर्चा में हैं. पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मुकाबले में बिना खाता खोले आउट होने के बाद वह सुर्खियों में आ गए. यह मैच उनके लिए खास माना जा रहा था, क्योंकि फैंस को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी. हालांकि, बल्ला नहीं चला, लेकिन इसके बावजूद आयुष म्हात्रे का नाम सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में लगातार छाया हुआ है.

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले आयुष म्हात्रे को लेकर काफी उम्मीदें थीं. कहा जा रहा था कि वह दबाव वाले मैच में टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेंगे और रन बनाएंगे. लेकिन मैच में वह एक भी गेंद का सामना ठीक से नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए. इसके बाद कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन क्रिकेट जानने वाले मानते हैं कि इतनी कम उम्र में कप्तानी करना ही अपने आप में बड़ी बात है.

17 साल की उम्र में बड़ा नाम

आयुष म्हात्रे अभी सिर्फ 17 साल के हैं, लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्र में वह मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका सपना कई खिलाड़ी देखते हैं. वह घरेलू क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी माने जाते हैं. उनकी मेहनत और खेल की समझ ने उन्हें अंडर-19 टीम इंडिया का कप्तान बनाया है.

कितनी है मैच फीस

अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सीनियर क्रिकेट जैसी बड़ी मैच फीस तो नहीं मिलती, लेकिन बीसीसीआई की ओर से उन्हें मैच फीस और भत्ते जरूर दिए जाते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रति मैच अच्छी रकम मिलती है, साथ ही टूर्नामेंट के दौरान रहने, खाने और यात्रा की सभी सुविधाएं बीसीसीआई की तरफ से होती हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों को जब वह प्लेइंग 11 में होते हैं तो करीब 20000 रुपये मिलते हैं.  IPL 2025 मेगा ऑक्शन में आयुष म्हात्रे को चेन्नई सुपर किंग्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा था.

क्रिकेट से होती है सबसे ज्यादा कमाई

आयुष म्हात्रे की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्रिकेट है. वह घरेलू क्रिकेट के साथ-साथ बीसीसीआई से जुड़े अनुबंधों से भी कमाते हैं. इसके अलावा, उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलने का मौका भी मिल चुका है, जिससे उनकी कमाई में बड़ा इजाफा हुआ है.

कितनी है कुल नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आयुष म्हात्रे की कुल नेटवर्थ करीब 1 से 2 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. इसमें क्रिकेट से होने वाली कमाई, IPL कॉन्ट्रैक्ट और अन्य स्रोत शामिल हैं. इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी कमाई करना उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है.

ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई

आयुष म्हात्रे की कमाई सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है. वह ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी अच्छी रकम कमाते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्टूबर 2025 में उन्होंने फिनटेक कंपनी Zaggle के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है.

यह भी पढ़ें - 12वीं बोर्ड परीक्षा कॉपियों की जांच अब फिजिकल नहीं, डिजिटल तरीके से होगी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 02 Feb 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Education Ayush Mhatre Match Fee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सलमान खान की धमाकेदार एंट्री, सनी लियोनी का wardrobe malfunction बना चर्चा का विषय
Rahul Gandhi Budget Speech : Naravane की किताब पर संसद में बवाल! राहुल गांधी के दावों पर भड़की सरकार
Anupam Kher Interview: इस Generation के Actors के लिए क्यों लगता है बुरा? | Actor Prepares
Bollywood News: 5 साल बाद ऐसी है मंगल की जिंदगी! आज भी घर के सारे काम और जिम्मेदारी का बोझ
Rahul Gandhi Budget Speech : राहुल गांधी के भाषण पर संसद में संग्राम! | Budget Session |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
इंडिया
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे? जिनका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र तो जमकर हुआ बवाल
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे? जिनका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र तो जमकर हुआ बवाल
यूटिलिटी
देश के हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल, यहां कैसे और किसे मिलेगा आवास? 
देश के हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल, यहां कैसे और किसे मिलेगा आवास? 
ट्रेंडिंग
Video: पांचवी में पहुंचा बेटा तो बाप ने दे डाली ग्रेंड पार्टी, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखे
पांचवी में पहुंचा बेटा तो बाप ने दे डाली ग्रेंड पार्टी, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखे
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget