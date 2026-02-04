UGC NET दिसंबर सेशन 2025-26 की परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है.नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा UGC NET Result 2026 किसी भी समय जारी किया जा सकता है. यह परीक्षा देशभर के उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्रदर्शन की पूरी जानकारी स्कोर कार्ड के माध्यम से देख सकेंगे. साथ ही इससे यह भी साफ हो जाएगा कि उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए योग्य हैं या नहीं. ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, ताकि रिजल्ट जारी होते ही वे तुरंत अपना परिणाम चेक कर सकें.

कब हुई थी UGC NET परीक्षा

UGC NET दिसंबर सेशन 2025-26 की परीक्षा देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में हुई थी. परीक्षा दो पेपर में कराई गई थी. पहला पेपर सभी उम्मीदवारों के लिए समान होता है, जिसमें शिक्षण क्षमता, रिसर्च योग्यता और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं. वहीं दूसरा पेपर उम्मीदवार के चुने हुए विषय से संबंधित होता है. दोनों पेपर में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर उनका रिजल्ट तैयार किया जाता है.

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी

UGC NET स्कोर कार्ड में उम्मीदवार के प्रदर्शन की पूरी जानकारी दी जाती है.इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा विषय, पेपर 1 और पेपर 2 में प्राप्त अंक, कुल अंक और प्रतिशत शामिल होता है. इसके अलावा स्कोर कार्ड में यह भी बताया जाता है कि उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF के लिए योग्य है या नहीं. यह स्कोर कार्ड भविष्य में नौकरी और एडमिशन के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है.

UGC NET परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए करियर के कई अच्छे अवसर खुल जाते हैं. जो उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं, वे देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षक बनने के पात्र होते हैं. वहीं, JRF क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को सरकार की ओर से रिसर्च फेलोशिप दी जाती है, जिससे वे उच्च शिक्षा और शोध कार्य जारी रख सकते हैं. यह परीक्षा शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जायें.

होमपेज पर UGC NET Result 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा.

यहां अपना आवेदन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

सिक्योरिटी पिन भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और स्कोर कार्ड दिखाई देगा.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें.



