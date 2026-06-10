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हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC NET 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, उम्मीदवार यहां से चेक करें अपना परीक्षा शहर

UGC NET 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, उम्मीदवार यहां से चेक करें अपना परीक्षा शहर

UGC NET2026 Exam City Slip Out: उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट http://ugcnet.nta.nic.in/ पर जाकर अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. परीक्षा 22 जून से शुरू होगी. फटाफट गाने डाउनलोड करने का तरीका.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 10 Jun 2026 04:49 PM (IST)
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  • प्रतिदिन दो शिफ्टों में होगी; एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे.

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. अब अभ्यर्थी ऑनलाइन अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं और समय रहते यात्रा व अन्य जरूरी तैयारियां पूरी कर सकते हैं. हालांकि यह सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है, लेकिन इससे उम्मीदवारों को यह पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी.

जारी हुई एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म हो गया है. एनटीए ने परीक्षा शहर की जानकारी देने वाली सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपने लॉगिन विवरण की मदद से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. सिटी स्लिप का उद्देश्य उम्मीदवारों को पहले से परीक्षा शहर की जानकारी देना है ताकि उन्हें अंतिम समय में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

22 जून से शुरू होगी परीक्षा

एनटीए द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा अलग-अलग विषयों के लिए निर्धारित तिथियों पर होगी. परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विषय की परीक्षा तिथि और शिफ्ट की जानकारी पहले से जांच लें.

दो शिफ्ट में आयोजित होगा एग्जाम


यूजीसी नेट परीक्षा प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी.पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना जरूरी होगा ताकि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें.

यह भी पढ़ें - डीयू पीजी एडमिशन 2026 के लिए 11 जून तक सुधारें फॉर्म, 15 जून को जारी होगी पहली सीट अलॉटमेंट

एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी

सिटी स्लिप जारी होने के बाद अब उम्मीदवार एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं.एनटीए की ओर से एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से लगभग चार दिन पहले जारी किए जा सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को मिस न करें.परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा. पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है.बिना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे चेक करें अपना परीक्षा शहर
उम्मीदवार सबसे पहले यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.इसके बाद एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। अब आवेदन संख्या, जन्मतिथि और सुरक्षा कोड दर्ज करके लॉगिन करें.सभी जानकारी सही भरने के बाद स्क्रीन पर परीक्षा शहर की जानकारी दिखाई देगी. उम्मीदवार चाहें तो इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं या इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 04:49 PM (IST)
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Education Ugcnet.nta.nic.in UGC NET City Intimation Slip UGC NET Admit Card 2026
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