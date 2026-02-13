हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितने पढ़े-लिखे हैं जिम्बॉब्वे के मुजरबानी, जिनकी वजह से घुटनों पर आया ऑस्ट्रेलिया?

इस मुकाबले के असली हीरो रहे जिम्बॉब्वे के लंबे कद के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी, जिन्होंने अपनी रफ्तार और उछाल से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को टिकने का मौका ही नहीं दिया.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 13 Feb 2026 07:03 PM (IST)
आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब Zimbabwe national cricket team ने मजबूत मानी जाने वाली Australia national cricket team को 23 रन से हरा दिया. इस मुकाबले के असली हीरो रहे जिम्बॉब्वे के लंबे कद के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी, जिन्होंने अपनी रफ्तार और उछाल से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को टिकने का मौका ही नहीं दिया. 6 फीट 8 इंच लंबे मुजरबानी ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 4 विकेट झटके और मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया.  इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैदान पर आग उगलने वाले इस गेंदबाज की पढ़ाई लिखाई कितनी है. तो आइए जानते हैं कि जिम्बॉब्वे के मुजरबानी कितने पढ़े लिखे हैं, जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया घुटनों पर आया. 

मुजरबानी का शुरुआती जीवन

ब्लेसिंग मुजरबानी का जन्म 2 अक्टूबर 1996 को हरारे, जिम्बॉब्वे में हुआ. बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का शौक था. वे हरारे के ताकाशिंगा क्रिकेट क्लब से जुड़े, जहां उन्होंने पेशेवर ट्रेनिंग ली और अपनी तेज गेंदबाजी को निखारा. उनकी लंबाई शुरू से ही दूसरों से ज्यादा थी, जिसका फायदा उन्हें गेंदबाजी में मिला. उनकी गेंद अतिरिक्त उछाल लेती है, जिससे बल्लेबाजों को परेशानी होती है. 

कितने पढ़े लिखे हैं मुजरबानी?

मुजरबानी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जिम्बॉब्वे में ही पूरी की. हालांकि उनकी स्कूल या कॉलेज की डिग्री के बारे में ज्यादा सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. यह जरूर कहा जाता है कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के बाद अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया. कम उम्र में ही वे घरेलू क्रिकेट खेलने लगे थे, इसलिए उनका फोकस प्रोफेशनल क्रिकेट करियर बनाने पर रहा. 

अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत

मुजरबानी ने दिसंबर 2017 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने वनडे और टी20 फॉर्मेट में भी जल्दी ही जगह बना ली. धीरे धीरे वे जिम्बॉब्वे की गेंदबाजी आक्रमण के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बन गए. उनकी खासियत तेज रफ्तार, लंबी गेंदबाजी स्पेल, अतिरिक्त उछाल और लगातार सही लाइन लेंथ है. मुजरबानी को दुनिया भर की टी20 लीगों में खेलने का मौका मिला. आईपीएल में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लुंगी एनगिडी के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया था, हालांकि उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले फिर भी, फ्रेंचाइजी क्रिकेट का अनुभव उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ. यही अनुभव ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ काम आया. 

टी20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत

टी20 विश्व कप 2026 के इस मैच में जिम्बॉब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 146 रन पर ऑलआउट हो गई. मुजरबानी ने जोश इंगलिस, टिम डेविड, मैथ्यू रेनशॉ और एडम जाम्पा जैसे खिलाड़ियों के विकेट लेकर मैच जिम्बॉब्वे की झोली में डाल दिया. यह जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जिम्बॉब्वे को कभी हरा नहीं सका है. 

Published at : 13 Feb 2026 07:03 PM (IST)
Zimbabwe Fast Bowler Blessing Muzarabani T20 World Cup 2026 AUSTRALIA
