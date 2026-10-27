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हिंदी न्यूज़शिक्षाSSC ने बदला JE और SI परीक्षा का शेड्यूल, जानें नई तारीखें

SSC ने बदला JE और SI परीक्षा का शेड्यूल, जानें नई तारीखें

एसएससी ने खासकर जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 और दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 के लिए जारी टेंटेटिव एग्जाम डेट्स में बदलाव किया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 27 Oct 2026 01:25 PM (IST)
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स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी परीक्षाओं में बदलाव किया है. एसएससी ने खासकर जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 और दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 के लिए जारी टेंटेटिव एग्जाम डेट्स में बदलाव किया है. ऑफिशियल नोटिस के अनुसार रिवाइज्ड डेट्स दोनों कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम पर लागू होगी. एसएससी ने 1 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस में एक जरूरी सुधार किया है, जिसमें एग्जाम शेड्यूल में बदलाव की घोषणा हुई है. शेड्यूल के अनुसार एसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 पेपर 1 दो फेज में होगी. परीक्षा अब 2 नवंबर से 6 नवंबर 2026 तक और फेज 2 की परीक्षा 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी. 

कमीशन ने दो रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल अपडेट किया है. अगर आप एसएससी जेई और दिल्ली पुलिस/सीएपीएफ एसआई 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो रिवाइज्ड डेट चेक करें. उसी हिसाब से अपनी तैयारी का प्लान करें. एसएससी के पेपर 1 की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड में होगी. एसएससी ने परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी है कि वह ऑफिशियल वेबसाइट से परीक्षा तारीखों का रिवाइज्ड नोटिस पीडीएफ डाउनलोड कर लें. 

एसएससी की पुरानी और नई डेट

एसएससी की ओर से बदला हुआ शेड्यूल कमीशन के पहले नोटिस में बताई की तारीखों से अलग है. एसएससी के अनुसार पहले जूनियर इंजीनियर पेपर 1 की परीक्षा 2 से 6 नवंबर को एक ही फेज में आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर कर इसे दो पेज में कराया जाएगा. वहीं अब यह परीक्षा 2 से 6 नवंबर और 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी, जबकि एसएससी दिल्ली पुलिस/सीएपीएफ या सीपीओ 2026 की परीक्षा पहले 20 से 28 नवंबर 2026 को कराई जानी थी, जबकि अब इसे 23 से 28 नवंबर 2026 को कराया जाएगा. सुधार के अनुसार एसएससी की परीक्षा अब दो अलग-अलग तारीखों पर होगी. 

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कब तक जारी हो सकते हैं एडमिट कार्ड?

जूनियर इंजीनियर और दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.  एसएससी जूनियर इंजीनियर का पेपर 1 दो से 6 नवंबर तक होना है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले जारी किया जा सकता है. इसे कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकेंगे. वहीं आपको बता दे कि एसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा शहर की जानकारी पहले ही जारी की जा चुकी है. इसी तरह से सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े एडमिट कार्ड भी परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले जारी किए जा सकते हैं.

रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर कैसे चेक करें? 

  • एग्जाम कैलेंडर देखने के लिए सबसे पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाए 
  • इसके बाद होम पेज पर नोटिस बोर्ड पर एसएससी की सूचना पर क्लिक करें. 
  • पीडीएफ खोलने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब आप एसएससी जेई और एससी एसआई परीक्षाओं की रिवाइज्ड तारीख देख सकते हैं. 
  • नोटिस को डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 27 Oct 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Education News SSC Exam SSC JE Exam 2026 SSC SI Exam 2026
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