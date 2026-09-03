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हिंदी न्यूज़शिक्षाकब जारी होगा SSC GD रिजल्ट? जानें एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट और कट ऑफ

कब जारी होगा SSC GD रिजल्ट? जानें एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट और कट ऑफ

SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जीडी कांस्टेबल 2026 का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Sep 2026 05:40 PM (IST)
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SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जीडी कांस्टेबल 2026 का रिजल्ट जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है. फिलहाल आयोग ने रिजल्ट जारी करने की कोई तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन अपडेट के अनुसार एसएससी जीडी रिजल्ट 2026 सितंबर के दूसरे सप्ताह तक जारी हो सकता है. रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवार इसे एसएससी की ऑफिशल वेबसाइट ssc.gov.in पर चेक कर सकेंगे. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 अप्रैल से 30 मई 2026 के बीच ऑनलाइन सीबीटी मोड में किया गया था. 

पीडीएफ में जारी होगी SSC GD मेरिट लिस्ट

SSC GD कांस्टेबल 2026 का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होने की उम्मीद है. इस पीडीएफ में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए जाएंगे, जो अगले चरण के लिए सफल घोषित किए जाएंगे. उम्मीदवार रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना रोल नंबर आसानी से खोज सकते हैं. रोल नंबर चेक करने के लिए पीडीएफ खोलने के बाद कंट्रोल एफ का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सर्च बॉक्स में अपना रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट चेक किया जा सकता है. 

रिजल्ट के साथ जारी होगी कट ऑफ 

एसएससी जीडी रिजल्ट के साथ कट ऑफ भी जारी की जाएगी. आयोग की ओर से कैटेगरी और फोर्स के अनुसार कट ऑफ अंक जारी किए जाने की उम्मीद है, जो उम्मीदवार निर्धारित कट ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा अंक हासिल करेंगे, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा.

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SSC GD रिजल्ट कैसे चेक करें?

  • सबसे पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद होम पेज पर दिए गए रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें.
  • अब कांस्टेबल जीडी रिजल्ट 2026 के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
  • इसके बाद रिजल्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी. 
  • पीडीएफ को सेव करने के बाद इसमें कंट्रोल एफ की मदद से अपना रोल नंबर या नाम देखें.

स्कोरकार्ड रिजल्ट के कुछ दिन बाद आएगा

एसएससी जीडी 2026 का स्कोर कार्ड रिजल्ट घोषित होने के कुछ दिन बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. उम्मीदवार स्कोरकार्ड के जरिए अपने अंको की जानकारी देख सकेंगे. स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर दिए गए संबंधित ऑप्शन में लॉगिन करना होगा. रिजल्ट जारी होने के बाद आयोग की ओर से स्कोर कार्ड से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं एसएससी जीडी सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 03 Sep 2026 05:40 PM (IST)
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Education News SSC GD Result 2026 Expected Date
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