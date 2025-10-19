हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाकहां से की है शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने पढ़ाई-लिखाई? जानें उनकी सैलरी और नेटवर्थ

कहां से की है शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने पढ़ाई-लिखाई? जानें उनकी सैलरी और नेटवर्थ

शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी काफी फेमस हैं. वह पिछले दस सालों से भी ज्यादा से शाहरुख खान के साथ हैं, आइए जानते हैं उन्होंने कहां से पढ़ाई की है?

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 Oct 2025 07:02 AM (IST)
किसी भी फिल्म की सफलता सिर्फ अभिनेता या अभिनेत्री की मेहनत से नहीं होती. इसके पीछे पूरी टीम की मेहनत होती है. इसी तरह, हर सुपरस्टार के पीछे उनकी अपनी खास टीम होती है. इसमें उनके मैनेजर, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हेयर ड्रेसर और कई अन्य लोग शामिल होते हैं. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की टीम में उनकी मैनेजर पूजा ददलानी का नाम सबसे ऊपर आता है. पूजा ददलानी फिल्मी गलियारों में सेलिब्रिटी से कम प्रसिद्ध नहीं हैं और उनकी मेहनत और समर्पण के कारण उन्हें शाहरुख खान का भरोसेमंद साथी माना जाता है.

रिपोर्ट्स के अनुसार पूजा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के बाई अवाबाई फ्रामजी पेटिट गर्ल्स हाई स्कूल से और उसके बाद एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में भी पढ़ाई की. शिक्षा के साथ-साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी समय रहते ही कर दी थी और अब वह बॉलीवुड की सबसे चर्चित सेलिब्रिटी मैनेजर बन गई हैं.

पूजा ददलानी पिछले कई वर्षों से शाहरुख खान के साथ जुड़ी हुई हैं. वह न केवल उनके फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट को मैनेज करती हैं, बल्कि उनके पर्सनल कामों का भी ध्यान रखती हैं. पूजा ही शाहरुख की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट देखती हैं. उनका काम इतना व्यापक है कि उन्हें सिर्फ मैनेजर कहना भी कम पड़ता है. वह शाहरुख की टीम और परिवार के सभी अहम फैसलों में भी शामिल रहती हैं.

सैलरी और नेट वर्थ

बॉलीवुड सेलिब्रिटी मैनेजर होने के नाते पूजा ददलानी का सैलरी पैकेज बेहद हाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें शाहरुख खान की सेवाओं के बदले हर महीने 10 लाख रुपये से अधिक मिलते हैं. 2021 तक उनकी नेट वर्थ 40-50 करोड़ रुपये के बीच बताई गई थी. मुंबई के बांद्रा इलाके में उनका अपना घर भी है. पूजा की मेहनत और समर्पण ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद और ताकतवर मैनेजर बना दिया है.

निजी जीवन

पूजा ददलानी का निजी जीवन भी काफी संतुलित और खुशहाल है. वह एक्ट्रेस दीया मिर्जा के पति वैभव रेखी की रिश्तेदार हैं. पूजा ने 2008 में हितेश गुरनानी से शादी की और उनकी एक बेटी रेना ददलानी है. वह शाहरुख खान के परिवार के साथ भी अच्छे संबंध रखती हैं. अक्सर वह गौरी खान के साथ दिखाई देती हैं और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आर्यन खान, सुहाना खान और अबराम खान की फोटोज भी देखी जा सकती हैं.

Published at : 19 Oct 2025 07:02 AM (IST)
