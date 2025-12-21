बढ़ती ठंड के बीच कहां-कहां बंद हो गए स्कूल, यहां चेक कर लें पूरी लिस्ट

उत्तर भारत में ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी है. तापमान में लगातार गिरावट, घना कोहरा और कई इलाकों में खराब होती हवा ने हालात मुश्किल बना दिया है. खासतौर पर बच्चों की सेहत को देखते हुए राज्य सरकारों और जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने, टाइमिंग बदलने और पढ़ाई के तरीके में बदलाव जैसे जरूरी फैसले लिए हैं. दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब-हरियाणा तक स्कूलों के शेड्यूल प्रभावित हुए हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की बढ़ती ठंड के बीच स्कूल कहां-कहां बंद हो गए हैं.

दिल्ली एनसीआर में GRAP-4 लागू, छोटे बच्चों के स्कूल बंद

दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच गया है. हालात को देखते हुए सरकार ने GRAP-4 लागू कर दिया है. इसके तहत नर्सरी से कक्षा 5 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल अगली सूचना तक बंद कर दिए गए हैं. वहीं, कक्षा 6 से 11 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी. जबकि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12वीं के लिए फिजिकल क्लास जारी रहेगी. हालांकि बाहरी एक्टिविटी पर रोक रहेगी. वहीं पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम भी लागू किया गया है.

पटना में ठंड और कोहरे के असर के बाद बदला स्कूल टाइम

बिहार की राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है. 20 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगे. यह आदेश सरकारी-प्राइवेट स्कूलों, प्री नर्सरी, नर्सरी और आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू होगा, हालांकि बोर्ड और प्री बोर्ड कक्षाओं को इससे छूट दी गई है.

उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर 16 जिलों में छुट्टी

उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे के चलते 16 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. डीएम के आदेशों के बाद के अनुसार सभी बोर्ड और मान्यता प्राप्त स्कूल सीधे 22 दिसंबर को खुलेंगे. उत्तर प्रदेश में संभल, कानपुर, कानपुर देहात, उरई, हरदोई, औरैया और अंबेडकरनगर में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए. वहीं रामपुर, बरेली, गोंडा, शाहजहांपुर, पीलीभीत, जौनपुर, कासगंज और बदायूं में आठवीं तक की कक्षाओं को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा कुछ जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है.

पंजाब और हरियाणा में बदला स्कूल का टाइम

पंजाब और हरियाणा में फिलहाल पूरे राज्य के लिए स्कूल बंद करने का आदेश नहीं है. लेकिन सुबह के समय घने कोहरे के चलते कई जिलों में स्कूल देर से शुरू हो रहे हैं. पंजाब में शीतकालीन अवकाश 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक रहेगा. जबकि हरियाणा में विंटर ब्रेक 1 जनवरी से शुरू होगा.

ये भी पढ़ें-कोहरे में क्यों कैंसल हो जाती है फ्लाइट, जब आसमान में नहीं होता कोई ट्रैफिक