वेस्ट बंगाल बोर्ड इस दिन जारी करेगा 10वीं के नतीजे? इन तरीकों से देख सकेंगे रिजल्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वेस्ट बंगाल 10वीं रिजल्ट 8 मई को होगा जारी.

सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा घोषणा.

10:15 बजे से वेबसाइट पर उपलब्ध होगा लिंक.

SMS और DigiLocker से भी देख सकेंगे छात्र.

वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBBSE) ने आधिकारिक तौर पर 10वीं यानी माध्यमिक परीक्षा के रिजल्ट की तारीख और समय घोषित कर दिया है. बोर्ड के अनुसार, WB 10th रिजल्ट 2026 8 मई 2026 को जारी किया जाएगा. सबसे पहले बोर्ड सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिणाम की घोषणा करेगा, जिसके बाद छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे.

बोर्ड के अनुसार, WB 10th Result 2026 8 मई को जारी होगा. सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिणाम घोषित किया जाएगा. इसके बाद 10:15 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा और 10:30 बजे से छात्र अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.

बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखें. रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, जिससे पेज खुलने में देरी हो सकती है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें.

छात्र अपना परिणाम wbresults.nic.in और wbbse.wb.gov.in पर देख सकेंगे. इसके अलावा, SMS और DigiLocker के जरिए भी रिजल्ट चेक करने की सुविधा दी गई है, ताकि जिन छात्रों के पास इंटरनेट की दिक्कत है, वे भी आसानी से अपना परिणाम जान सकें.

मार्कशीट होगी प्रोविजनल

ऑनलाइन जारी की जाने वाली मार्कशीट प्रोविजनल होगी, जिसमें विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल की स्थिति दर्ज होगी. छात्र इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं. असली मार्कशीट और प्रमाण पत्र कुछ दिनों बाद संबंधित स्कूलों के माध्यम से दिए जाएंगे.

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इन वेबसाइट्स पर देख सकेंगे रिजल्ट

wbresults.nic.in

wbbse.wb.gov.in

SMS से रिजल्ट देखें?

SMS से रिजल्ट जानने के लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर WB10Roll Number टाइप करें, जहां Roll Number की जगह अपना रोल नंबर लिखें, और इसे 56070, 5676750 या 56263 में से किसी एक नंबर पर भेज दें. कुछ ही सेकंड में विषयवार अंक आपके मोबाइल पर मैसेज के रूप में आ जाएंगे.

DigiLocker पर नतीजे चेक करने का तरीका

छात्र DigiLocker के जरिए अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए DigiLocker ऐप खोलें या वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और आधार से लॉग इन करें. फिर ‘Education’ सेक्शन में जाकर West Bengal Board of Secondary Education चुनें, अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें. जानकारी सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपकी डिजिटल मार्कशीट दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड कर रखा जा सकता है.

ऐसे करें रिजल्ट चेक

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