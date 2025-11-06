SBI PO Mains Result 2025 Out: जो कैंडिडेट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित पीओ परीक्षा में शामिल हुए थे. उनके लिए बेहद ही शानदार खबर है. भारतीय स्टेट बैंक ने आज इस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. कैंडिडेट्स नतीजे आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर देख सकते हैं.

इस परीक्षा के माध्यम से जरिए फेज III के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. उम्मीदवार नतीजे यहां दिए गए स्टेप्स की मदद से भी चेक कर सकते हैं. कैंडिडेट्स नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

SBI ने 541 खाली पदों के लिए एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा का आयोजन किया था जिसका अब रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है. जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है वह जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट से साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे.

SBI PO मेन्स एग्जाम का आयोजन 13 सितंबर, 2025 को हुआ था. ये एग्जाम कई शिफ्ट में आयोजित हुआ था. ये रिजल्ट सभी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही जारी किया गया है. एसबीआई ने पीओ मेन्स परीक्षा का रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया है. इसमें अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं.

कैसे नतीजे देख सकते हैं?

स्टेप 1: रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

स्टेप 2: इसके बाद उम्मीदवार होमपेज पर 'करियर' बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: फिर उम्मीदवार 'करंट ओपनिंग' सेक्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 4: इसके बाद उम्मीदवारों को SBI PO मेन्स रिजल्ट 2025 को देखें.

स्टेप 5: फिर उम्मीदवार PDF फाइल पर क्लिक करें.

स्टेप 6: इसके बाद उम्मीदवार इसमें अपना नंबर सर्च करें.

स्टेप 7: अंत में उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर लें और आगे के लिए इसका प्रिंट भी निकाल लें.

डायरेक्ट लिंक

