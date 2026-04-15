टॉपर बने तो मिलेगा सम्मान और इनाम, एमपी बोर्ड की पूरी रिवॉर्ड लिस्ट जानिए

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट आज 11 बजे जारी होगा.

टॉपर्स की घोषणा के साथ नगद, लैपटॉप, स्कूटी मिलेंगे.

75% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट, डिजिलॉकर, ऐप और SMS पर उपलब्ध.

मध्य प्रदेश बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा. रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स की लिस्ट भी सामने आएगी, और इस बार भी मेधावी छात्रों के लिए सरकार की ओर से खास इनाम तय किए गए हैं.



मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी MPBSE आज सुबह 11 बजे रिजल्ट जारी करेगा. यह घोषणा भोपाल स्थित बोर्ड मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके अलावा DigiLocker, मोबाइल ऐप और SMS के जरिए भी मार्कशीट चेक की जा सकती है.



टॉपर्स का नाम होगा घोषित



रिजल्ट जारी होते ही 10वीं और 12वीं के टॉपर्स के नाम भी घोषित किए जाएंगे.प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरिट लिस्ट जारी होगी और राज्य के टॉप प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग से पहचान दी जाएगी. इन टॉपर्स को बाद में सम्मान समारोह में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं.



टॉपर्स को क्या मिलेगा इनाम



अगर आपका नाम टॉप लिस्ट में आता है तो सरकार की ओर से कई तरह के इनाम मिल सकते हैं. सबसे पहले टॉपर्स को 25,000 रुपये तक की कैश प्राइज दी जाएगी. इसके साथ ही एक लैपटॉप भी दिया जाएगा ताकि छात्र आगे की पढ़ाई में डिजिटल रूप से आगे बढ़ सकें.



इसके अलावा मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना भी लागू की जा सकती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के टॉपर्स को साइकिल दी जा सकती है.12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों को भी प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना है.यह योजना छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाई जाती है.

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पिछले साल क्या मिला था?



पिछले साल भी सरकार ने टॉपर्स को इसी तरह के इनाम दिए थे. 2025 में 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक हासिल कर टॉप किया था.वहीं प्रियल द्विवेदी ने 12वीं में पहला स्थान प्राप्त किया था. इन टॉपर्स को नकद राशि और अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था.



रिजल्ट जारी होते समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए अगर पहली बार में रिजल्ट न खुले तो थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करें. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही अपना रिजल्ट चेक करें और किसी भी अफवाह से बचें.



एमपी बोर्ड रिजल्ट ऐसे करें चेक





सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in या mpresults.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर “MP Board 10th Result 2026” या “MP Board 12th Result 2026” का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपसे रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर (या अन्य जरूरी डिटेल) मांगी जाएगी.

मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.

अब “Submit” या “View Result” बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें आपके विषयवार अंक और कुल प्रतिशत होगा.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट जरूर सेव कर लें.





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