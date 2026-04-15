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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsMP Board Result 2026: टॉपर बने तो मिलेगा सम्मान और इनाम, एमपी बोर्ड की पूरी रिवॉर्ड लिस्ट जानिए

MP Board Result 2026: टॉपर बने तो मिलेगा सम्मान और इनाम, एमपी बोर्ड की पूरी रिवॉर्ड लिस्ट जानिए

MP Board Result 2026: एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट आज जारी होगा. टॉपर्स को कैश प्राइज, लैपटॉप समेत कई इनाम दिए जाएंगे. नतीजे mpbse.nic.in पर देखे जा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 15 Apr 2026 10:01 AM (IST)
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  • मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट आज 11 बजे जारी होगा.
  • टॉपर्स की घोषणा के साथ नगद, लैपटॉप, स्कूटी मिलेंगे.
  • 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
  • रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट, डिजिलॉकर, ऐप और SMS पर उपलब्ध.

मध्य प्रदेश बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा. रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स की लिस्ट भी सामने आएगी, और इस बार भी मेधावी छात्रों के लिए सरकार की ओर से खास इनाम तय किए गए हैं.

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी MPBSE आज सुबह 11 बजे रिजल्ट जारी करेगा. यह घोषणा भोपाल स्थित बोर्ड मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके अलावा DigiLocker, मोबाइल ऐप और SMS के जरिए भी मार्कशीट चेक की जा सकती है.

टॉपर्स का नाम होगा घोषित

रिजल्ट जारी होते ही 10वीं और 12वीं के टॉपर्स के नाम भी घोषित किए जाएंगे.प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरिट लिस्ट जारी होगी और राज्य के टॉप प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग से पहचान दी जाएगी. इन टॉपर्स को बाद में सम्मान समारोह में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं.

टॉपर्स को क्या मिलेगा इनाम

अगर आपका नाम टॉप लिस्ट में आता है तो सरकार की ओर से कई तरह के इनाम मिल सकते हैं. सबसे पहले टॉपर्स को 25,000 रुपये तक की कैश प्राइज दी जाएगी. इसके साथ ही एक लैपटॉप भी दिया जाएगा ताकि छात्र आगे की पढ़ाई में डिजिटल रूप से आगे बढ़ सकें.

इसके अलावा मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना भी लागू की जा सकती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के टॉपर्स को साइकिल दी जा सकती है.12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों को भी प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना है.यह योजना छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाई जाती है.

यह भी पढ़ें - MPBSE MP Board 12th Result 2026 Live: बस कुछ घंटे और, 11 बजे जारी होगा मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं क्लास का रिजल्ट

पिछले साल क्या मिला था?

पिछले साल भी सरकार ने टॉपर्स को इसी तरह के इनाम दिए थे. 2025 में 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल  ने 500 में से 500 अंक हासिल कर टॉप किया था.वहीं प्रियल द्विवेदी ने 12वीं में पहला स्थान प्राप्त किया था. इन टॉपर्स को नकद राशि और अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था.

रिजल्ट जारी होते समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए अगर पहली बार में रिजल्ट न खुले तो थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करें. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही अपना रिजल्ट चेक करें और किसी भी अफवाह से बचें.

एमपी बोर्ड रिजल्ट ऐसे करें चेक

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in या mpresults.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर “MP Board 10th Result 2026” या “MP Board 12th Result 2026” का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपसे रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर (या अन्य जरूरी डिटेल) मांगी जाएगी.
  • मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
  • अब “Submit” या “View Result” बटन पर क्लिक करें.
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें आपके विषयवार अंक और कुल प्रतिशत होगा.
  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट जरूर सेव कर लें.

  • यह भी पढ़ें - MPBSE MP Board 10th Result 2026 Live: अब बस कुछ घंटे, सुबह 11 बजे जारी होगा मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Result MPBSE MP Board 12th Result 2026 MP Board 10th Result 2026
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