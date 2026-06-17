CUET UG रिजल्ट का इंतजार जल्द होगा खत्म, फाइनल आंसर की पहले होगी जारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom CUET UG 2026 परिणाम जल्द; अंतिम उत्तर कुंजी पहले जारी होगी.

9 जून को प्रोविजनल आंसर की पर 11 जून तक आपत्तियां दर्ज हुईं.

जून-जुलाई में परिणाम अपेक्षित; विश्वविद्यालय कटऑफ जारी कर प्रवेश करेंगे.

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) यूजी 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही CUET UG 2026 के परिणाम जारी कर सकती है. रिजल्ट घोषित होने से पहले एजेंसी फाइनल आंसर की जारी करेगी, जिसके आधार पर उम्मीदवारों के अंतिम स्कोर तैयार किए जाएंगे.

NTA ने 9 जून 2026 को CUET UG 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी की थी. इसके साथ उम्मीदवारों को आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया था. आपत्तियां दर्ज कराने की लास्ट डेट 11 जून 2026 थी. अब एजेंसी प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद फाइनल आंसर की जारी करने की तैयारी में है. इसी फाइनल आंसर की के आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा.

कब आएगा CUET UG Result 2026

हालांकि NTA ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के रुझानों को देखते हुए माना जा रहा है कि CUET UG 2026 का परिणाम जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है. उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

स्कोरकार्ड में इन जानकारियों की करें जांच



रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को अपने स्कोरकार्ड में दर्ज सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, विषयवार अंक, कुल स्कोर, प्रतिशतक, फोटो, हस्ताक्षर और श्रेणी संबंधी जानकारी शामिल होगी. किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

फाइनल आंसर की पर नहीं होगी कोई आपत्ति

NTA द्वारा जारी की जाने वाली फाइनल आंसर की अंतिम होगी. एक बार फाइनल आंसर की प्रकाशित होने के बाद उम्मीदवारों को उस पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर नहीं मिलेगा. अंतिम परिणाम इसी संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर तैयार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें - NEET यूजी री एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र इन बातों का रखें विशेष ध्यान, परीक्षा से पहले पढ़ लें जरूरी निर्देश

पिछले वर्षों के आंकड़ों के अनुसार 900 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश की बेहतर संभावना रहती है. 700 से 850 अंक को अच्छा स्कोर माना जाता है, जबकि 600 से 700 अंक औसत श्रेणी में आते हैं.हालांकि वास्तविक प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालयों की कटऑफ और सीट उपलब्धता पर निर्भर करेगा.

BHU समेत कई विश्वविद्यालय जल्द जारी करेंगे कटऑफ

CUET परिणाम घोषित होने के बाद विभिन्न केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय अपनी-अपनी कटऑफ सूची जारी करेंगे.बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान CUET स्कोर के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेंगे.उम्मीदवारों को संबंधित विश्वविद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहना चाहिए.

ऐसे डाउनलोड करें CUET UG 2026 स्कोरकार्ड

इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in जाना होगा. इसके बाद CUET UG Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा. आवेदन संख्या, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन करने के बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.उम्मीदवार भविष्य की प्रवेश प्रक्रिया के लिए इसका प्रिंटआउट भी रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें - UPSC प्रिलिम्स 2026 पर बड़ा विवाद, 82 सवालों को लेकर NSUI ने उठाई जांच की मांग

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI