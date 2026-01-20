CSEET जनवरी का रिजल्ट जारी, जानें किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं स्कोरकार्ड

कंपनी सेक्रेटरी बनने का सपना देख रहे हजारों छात्रों के लिए आज का दिन खास रहा. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जनवरी 2026 का रिजल्ट आज, 20 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर इसे देखने और डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है. छात्र अपने आवेदन नंबर और जन्म तिथि की मदद से लॉग इन कर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. इस बार रिजल्ट के साथ विषयवार अंक विवरण भी जारी किया गया है, जिससे छात्रों को यह समझने में आसानी होगी कि किस विषय में उनका प्रदर्शन कैसा रहा.

कब हुई थी CSEET जनवरी 2026 की परीक्षा

आईसीएसआई ने इस परीक्षा का आयोजन 10 और 12 जनवरी 2026 को किया था. परीक्षा ऑनलाइन रिमोट-प्रॉक्टर्ड मोड में आयोजित की गई थी, यानी छात्र अपने घर से ही परीक्षा में शामिल हुए थे. परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा कराया गया.

परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी

परीक्षा का नाम: कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (CSEET)

आयोजन संस्था: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI)

शैक्षणिक सत्र: 2026-27

परीक्षा तिथि: 10 और 12 जनवरी 2026

परीक्षा मोड: ऑनलाइन (रिमोट प्रॉक्टर्ड)

आधिकारिक वेबसाइट: icsi.edu

ई-मार्कशीट केवल ऑनलाइन मिलेगी

आईसीएसआई ने साफ कर दिया है कि CSEET जनवरी 2026 की ई-रिजल्ट-कम-मार्कशीट रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. उम्मीदवार इसे केवल ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकेंगे. किसी भी छात्र को मार्कशीट की हार्ड कॉपी डाक के जरिए नहीं भेजी जाएगी. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपनी ई-मार्कशीट डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें.

ऐसे करें रिजल्ट और मार्कशीट डाउनलोड

सबसे पहले आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं. होमपेज पर मौजूद ‘STUDENT’ टैब पर क्लिक करें. अब CSEET से जुड़ा विकल्प चुनें. इसके बाद ‘CSEET Examination Result – January 2026’ लिंक पर क्लिक करें. यहां अपना आवेदन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें. सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और ई-मार्कशीट दिखाई देगी. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट या डिजिटल कॉपी रखें.

