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हिंदी न्यूज़शिक्षाकौन थे केतन अग्रवाल? भारत से अमेरिका तक हासिल की थी बिजनेस की पढ़ाई

कौन थे केतन अग्रवाल? भारत से अमेरिका तक हासिल की थी बिजनेस की पढ़ाई

पुणे के चर्चित लोहागढ़ मौत मामले में जांच के बीच लोगों की दिलचस्पी बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की जिंदगी को लेकर भी बढ़ गई है. आइए​ उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानते हैं...

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 25 Jun 2026 03:43 PM (IST)
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इस वक्त पुणे के चर्चित लोहागढ़ हत्या मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इस मामले में पुलिस ने केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और एक अन्य आरोपी चेतन चौहान को पकड़ा है. पुलिस का कहना है कि जांच में हत्या की साजिश के संकेत मिले हैं, हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम सच अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा. ऐसे में आज हम जानते हैं कि बिजनेसमैन केतन अग्रवाल कितने पढ़े-लिखे थे और उन्होंने कहां से पढ़ाई लिखाई की थी.

केतन अग्रवाल पुणे में ही अपने परिवार के साथ रह कर अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे थे,वह सक्सेस ग्रुप में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (CMO) की भूमिका निभा रहे थे. उनकी पहचान सिर्फ बिजनेस फैमिली के सदस्य के तौर पर नहीं थी, बल्कि वह नए प्रोजेक्ट्स और बिजनेस डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे थे. रिपोर्ट्स में मिली जानकारी का अनुसार केतन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट से जुड़े बिजनेस करते थे. इसमें वह वेयरहाउस, इंडस्ट्रियल पार्क और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे.

भारत से अमेरिका तक की पढ़ाई

केतन अग्रवाल की शिक्षा भी उनकी प्रोफेशनल पहचान का अहम हिस्सा रही. केतन की शुरुआती पढ़ाई जीजी इंटरनेशनल स्कूल से हुई. 12वीं की पढ़ाई के लिए उन्होंने मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एमएमसीसी) का रुख किया.

इसके बाद केतन ने पुणे की सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की पढ़ाई की. यहां से पढ़ाई करने के बाद वह हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए. जहां उन्होंने Babson F.W. Olin Graduate School of Business से Entrepreneurship में मास्टर्स की डिग्री ली. बता दें कि बाब्सन बिजनेस स्कूल को उद्यमिता (Entrepreneurship) की पढ़ाई के लिए दुनिया के प्रमुख संस्थानों में गिना जाता है.

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क्या है पूरा मामला?

केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले के पास एक गहरी खाई में गिरने से हुई. रिपोर्ट्स के अनुसार वह अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ ट्रेकिंग पर गए थे. इसी दौरान करीब 400 फीट गहरी खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई.

घटना के बाद सिया गोयल ने पुलिस को बताया था कि तेज हवाओं के बीच फोटो खिंचवाते समय केतन का संतुलन बिगड़ गया और वह खाई में गिर गए. इसी बयान के आधार पर लोनावला ग्रामीण पुलिस ने शुरुआती मामला दर्ज किया था.

लेकिन जांच के वक्त पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले जिनसे हादसे की कहानी पर सवाल खड़े होने लगे. इसके बाद मामले में पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौहान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का दावा है कि जांच में हत्या की साजिश से जुड़े सबूत मिले हैं और मामला अब कथित हत्या के रूप में जांच के दायरे में है. हालांकि आरोप अभी अदालत में साबित होने बाकी हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Education PUNE MURDER CASE Ketan Agarwal Education
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