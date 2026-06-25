कौन थे केतन अग्रवाल? भारत से अमेरिका तक हासिल की थी बिजनेस की पढ़ाई

इस वक्त पुणे के चर्चित लोहागढ़ हत्या मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इस मामले में पुलिस ने केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और एक अन्य आरोपी चेतन चौहान को पकड़ा है. पुलिस का कहना है कि जांच में हत्या की साजिश के संकेत मिले हैं, हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम सच अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा. ऐसे में आज हम जानते हैं कि बिजनेसमैन केतन अग्रवाल कितने पढ़े-लिखे थे और उन्होंने कहां से पढ़ाई लिखाई की थी.

केतन अग्रवाल पुणे में ही अपने परिवार के साथ रह कर अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे थे,वह सक्सेस ग्रुप में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (CMO) की भूमिका निभा रहे थे. उनकी पहचान सिर्फ बिजनेस फैमिली के सदस्य के तौर पर नहीं थी, बल्कि वह नए प्रोजेक्ट्स और बिजनेस डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे थे. रिपोर्ट्स में मिली जानकारी का अनुसार केतन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट से जुड़े बिजनेस करते थे. इसमें वह वेयरहाउस, इंडस्ट्रियल पार्क और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे.

भारत से अमेरिका तक की पढ़ाई

केतन अग्रवाल की शिक्षा भी उनकी प्रोफेशनल पहचान का अहम हिस्सा रही. केतन की शुरुआती पढ़ाई जीजी इंटरनेशनल स्कूल से हुई. 12वीं की पढ़ाई के लिए उन्होंने मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एमएमसीसी) का रुख किया.

इसके बाद केतन ने पुणे की सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की पढ़ाई की. यहां से पढ़ाई करने के बाद वह हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए. जहां उन्होंने Babson F.W. Olin Graduate School of Business से Entrepreneurship में मास्टर्स की डिग्री ली. बता दें कि बाब्सन बिजनेस स्कूल को उद्यमिता (Entrepreneurship) की पढ़ाई के लिए दुनिया के प्रमुख संस्थानों में गिना जाता है.

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क्या है पूरा मामला?

केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले के पास एक गहरी खाई में गिरने से हुई. रिपोर्ट्स के अनुसार वह अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ ट्रेकिंग पर गए थे. इसी दौरान करीब 400 फीट गहरी खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई.

घटना के बाद सिया गोयल ने पुलिस को बताया था कि तेज हवाओं के बीच फोटो खिंचवाते समय केतन का संतुलन बिगड़ गया और वह खाई में गिर गए. इसी बयान के आधार पर लोनावला ग्रामीण पुलिस ने शुरुआती मामला दर्ज किया था.

लेकिन जांच के वक्त पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले जिनसे हादसे की कहानी पर सवाल खड़े होने लगे. इसके बाद मामले में पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौहान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का दावा है कि जांच में हत्या की साजिश से जुड़े सबूत मिले हैं और मामला अब कथित हत्या के रूप में जांच के दायरे में है. हालांकि आरोप अभी अदालत में साबित होने बाकी हैं.

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