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हिंदी न्यूज़शिक्षाआठवीं के मेधावी छात्रों को 9वीं और 10वीं की पढ़ाई के लिए मिलेगी, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से स्कॉलरशिप

आठवीं के मेधावी छात्रों को 9वीं और 10वीं की पढ़ाई के लिए मिलेगी, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से स्कॉलरशिप

PSEB Scholarship 2026: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से 2026 सत्र के लिए कक्षा 8वीं,10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप जारी की जायेगी. यहां जानें जरूरी नियम...

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 23 Jun 2026 06:42 PM (IST)
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  • पंजाब बोर्ड ने 2026 परीक्षा के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी.
  • मेरिट छात्रों को लाभ हेतु स्कूलों से आवेदन सत्यापित कराएं.
  • आठवीं के छात्रों को दो साल तक ₹100 प्रतिमाह मिलेंगे.
  • अन्य सरकारी छात्रवृत्ति पाने वाले 12वीं छात्र पात्र नहीं.

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि पात्र विद्यार्थियों के आवेदन तय समय के अंदर वेरिफिकेशन कर संबंधित कार्यालय तक पहुंचाए जाएं. जिससे छात्रों को सही समय पर योजना का लाभ मिल सके.

इस योजना में किसको मिलेगा लाभ?

इस योजना के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकरी और आवेदन की पूरी प्रक्रिया की पूरी जानकरी पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है. इस स्कॉलरशिप के लिए योग्य और इच्छुक छात्र समय सीमा के अंदर आवेदन कर सकते हैं.

जालंधर जिले के विद्यार्थियों ने दर्ज कराई मजबूत उपस्थिति

इस साल जालंधर जिले से कुल 36 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में जगह बनायी है. इनमें 12वीं कक्षा के 7 छात्र, 10वीं कक्षा के 17 छात्र और आठवीं कक्षा के 12 विद्यार्थी शामिल हैं. जिसने जिले को एक नई पहचान मिली है.

8वीं के छात्रों को लगातार दो साल मिलेगी स्कॉलरशिप

बोर्ड के अनुसार आठवीं कक्षा की मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थियों को नौवीं और दसवीं कक्षा की पढ़ाई के लिए प्रति माह 100 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी.यह राशि लगातार दो सालों तक दी जायेगी. हालांकि छात्रों को प्रत्येक वर्ष आवश्यक दस्तावेज और फॉर्म दोबारा जमा करने होंगे.

यह भी पढ़ें - Bihar Internship Scheme: ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का मौका दे रही यह सरकार, हर महीने मिलेंगे 12300 रुपये

इन नियमों का रखना होगा विशेष ध्यान

स्कॉलरशिप लेने वाले छात्रों को लगातार शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन और संतोषजनक व्यवहार करना होगा.साथ ही स्कूल प्रशासन को प्रमाणित करना होगा कि छात्र का रिकॉर्ड अनुशासित है. यदि कोई  विद्यार्थी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है या वार्षिक परीक्षा में सफल नहीं हो पाता, तो उसकी स्कॉलरशिप रोक दी जायेगी. 

12वीं के छात्रों के लिए नियम

12वीं विद्यार्थियों के लिए बोर्ड ने अलग से नियम लागू किए हैं. यदि कोई छात्र पहले से किसी अन्य सरकारी छात्रवृति योजना का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा. सरकार का कहना है. कि एक बार में एक ही स्कॉलरशिप का लाभ ले सकता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
Education PSEB Scholarship
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