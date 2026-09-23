गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षापेपर लीक के बाद NTA में बदलाव, CISF से AI मॉनिटरिंग तक बढ़ी सुरक्षा

पेपर लीक के बाद NTA में बदलाव, CISF से AI मॉनिटरिंग तक बढ़ी सुरक्षा

पेपर लीक के आरोपों और नीट यूजी परीक्षा से जुड़े विवादों के बाद एजेंसी की परीक्षा प्रणाली, सुरक्षा और कामकाज के तरीके पर सवाल उठे थे. अब एनटीए अपने ढांचे से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक कई बदलाव कर रहा है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 23 Sep 2026 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

NTA में परीक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं. पेपर लीक के आरोपों और नीट यूजी परीक्षा से जुड़े विवादों के बाद एजेंसी की परीक्षा प्रणाली, सुरक्षा और कामकाज के तरीके पर सवाल उठे थे. अब एनटीए अपने ढांचे से लेकर कर्मचारियों की नियुक्तियों, परीक्षा संचालन और सुरक्षा व्यवस्था तक कई बदलाव कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हालिया हलफनामे में इन सुधारों की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी गई है. इन बदलाव के तहत NTA एग्जाम स्पेसिफिक यूनिट्स की जगह फंक्शनल वर्टिकल स्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहा है. वहीं दिल्ली के मिंटो रोड स्थित नए सरकारी परिसर में गोपनीय कामकाज को शिफ्ट किया गया है, जहां 39 सीआईएसएफ जवान सुरक्षा संभाल रहे हैं. वहीं परीक्षा केंद्रों पर एआई आधारित निगरानी समेत कई तकनीक उपायों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. 

NTA में पहले कर्मचारी और अधिकारियों को अलग-अलग परीक्षाओं के हिसाब से यूनिट में बांटा जाता था. अब इस व्यवस्था को बदलकर काम और विशेषज्ञता के आधार पर फंक्शनल वर्टिकल तैयार किए जा रहे हैं. इसका मकसद एजेंसी के अलग-अलग कामकाजी क्षेत्र में डोमेन स्पेसिफिक विशेषज्ञता विकसित करना है. इसके साथ ही एनटीए के वरिष्ठ नेतृत्व में भी बदलाव किए जा रहे हैं. डायरेक्टर जनरल के पद को जॉइंट सेक्रेटरी स्तर से बढ़ा कर एडिशनल सेक्रेटरी स्तर तक करने का प्रस्ताव सरकार के विचार अधीन है. इसके अलावा पांच नए जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के पद बनाने का भी प्रस्ताव है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
UP में एग्रीकल्चर की 134 वैकेंसी, 10वीं और डिप्लोमा पास करें अप्लाई
UP में एग्रीकल्चर की 134 वैकेंसी, 10वीं और डिप्लोमा पास करें अप्लाई
शिक्षा
बिहार SI मुख्य परीक्षा कैंसिल, जानें दोबारा कब होगा एग्जाम
बिहार SI मुख्य परीक्षा कैंसिल, जानें दोबारा कब होगा एग्जाम
शिक्षा
खेल प्रतिभाओं के लिए CRPF में सरकारी नौकरी, 521 पदों पर होगी भर्ती 
खेल प्रतिभाओं के लिए CRPF में सरकारी नौकरी, 521 पदों पर होगी भर्ती 
शिक्षा
MP में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन
MP में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन

अलग-अलग सेवाओं के अधिकारी NTA में 

NTA में बदलाव के साथ अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा रही है. मई 2026 में सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत दो जॉइंट डायरेक्टर एनटीए में तैनात किए गए थे. अगस्त में 14 अधिकारी एजेंसी से जुड़े. इनमें ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक के अधिकारी शामिल है. इन अधिकारियों में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस समेत अलग-अलग सरकारी सेवाओं से आने वाले अधिकारी शामिल है. इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिसर, एचआर, असेसमेंट आर एंड डी, टेस्ट सेंटर, कैंडिडेट एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, टेस्ट सिक्योरिटी और विजिलेंस जैसे क्षेत्रों के डोमेन एक्सपर्ट्स की भी भर्ती की जा रही है. 

मिंटो रोड के नए ऑफिस में कामकाज 

एनटीए के गोपनीय परीक्षा संचालन से जुड़े काम को दिल्ली के मिंटो रोड स्थित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है. हेल्पलाइन के अनुसार एजेंसी को 5वीं मंजिल के साथ चौथी और छठी मंजिल के कुछ हिस्सों में कुल 55,524.53 वर्ग फुट की जगह दी गई है. इस परिसर में गोपनीय क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है. 

ये भी पढ़ें-डॉक्टरों के लिए बड़ी खबर, NEET SS का कटऑफ 50 से घटाकर हुआ 30 पर्सेंटाइल 

39 CISF जवान की तैनाती 

गृह मंत्रालय के आदेश के बाद नए परिसर में 39 CISF जवानों की तैनाती की गई है. इनकी जिम्मेदारी गोपनीय क्षेत्र में आने जाने वालों की स्क्रीनिंग और एक्सेस कंट्रोल की है. ऑफिस में प्रवेश और एग्जिट प्वाइंट पर एक्स-रे बैगेज, स्क्रीनिंग और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के जरिए जांच की जाएगी. यानी संवेदनशील परीक्षा संबंधी काम वाले हिस्से में पहुंच को पहले के मुकाबले ज्यादा नियंत्रित किया गया है. 

प्रश्न पत्र से रिजल्ट तक SOP में बदलाव 

एनटीए ने परीक्षा प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार किए हैं. इनमें प्रश्न पत्र तैयार करने, ट्रांसलेशन, प्रिंटिंग, पैकिंग, ट्रैकिंग और मोमेंट से लेकर परीक्षा केंद्र की सुरक्षा परीक्षा के दिन ट्रंक खोलने और रिजल्ट तैयार करने तक की प्रक्रिया शामिल है. इसके साथ ही आधार आधारित बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, मल्टी लेयर रिस्किंग, मोबाइल गेमर, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और एआई आधारित टूल्स जैसे उपायों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.परीक्षा में निगरानी के लिए पांच स्तर वाली ओवर साइट व्यवस्था का भी प्रावधान है.

ये भी पढ़ें-MP में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Education News NTA Changes NTA Security System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UP में एग्रीकल्चर की 134 वैकेंसी, 10वीं और डिप्लोमा पास करें अप्लाई
UP में एग्रीकल्चर की 134 वैकेंसी, 10वीं और डिप्लोमा पास करें अप्लाई
शिक्षा
बिहार SI मुख्य परीक्षा कैंसिल, जानें दोबारा कब होगा एग्जाम
बिहार SI मुख्य परीक्षा कैंसिल, जानें दोबारा कब होगा एग्जाम
शिक्षा
खेल प्रतिभाओं के लिए CRPF में सरकारी नौकरी, 521 पदों पर होगी भर्ती 
खेल प्रतिभाओं के लिए CRPF में सरकारी नौकरी, 521 पदों पर होगी भर्ती 
शिक्षा
MP में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन
MP में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

चुनाव आयोग विवाद पर BJP का पहला बयान
SIR प्रक्रिया पर सवालों के बीच ECका बड़ा स्पष्टीकरण
Baseer Ali का Roadies Contestant से Gang Leader तक सफर, OGs vs NewGs पर खुलकर बोले
Samay Raina और Medha Shankr की शादी की अफवाहों पर दोनों का मजेदार जवाब, December में नहीं होंगे फेरे
Bigg Boss 20 में Qazi Touqeer और Rhiti Tiwari का जोरदार क्लैश, बहस पहुंची गाली-गलौज तक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने की जरूरत...', प्रशांत भूषण का रिएक्शन
'ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने की जरूरत...', प्रशांत भूषण का रिएक्शन
बिहार
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर बवाल के बीच चुनाव आयोग का जवाब- 'सभी काम कानून के मुताबिक'
SIR प्रक्रिया पर बवाल: EC ने कहा- विचारों में मतभेद का मतलब नहीं टकराव, सहमति से सभी फैसले
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
ट्रेंडिंग
सड़क पर पलटा देशी घी का ट्रक, लूटने उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल
सड़क पर पलटा देशी घी का ट्रक, लूटने उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल
इंडिया
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
इंडिया
ECI SIR Row LIVE: EC विवाद पर बोलीं ममता - गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, BJP ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद
Live: ममता बनर्जी बोलीं - गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, BJP ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget