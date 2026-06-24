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हिंदी न्यूज़शिक्षाPrime Minister Translator Career : प्रधानमंत्री का ट्रांसलेटर बनने के लिए कहां से और कौन-सी करनी होती है पढ़ाई? ये हैं बेस्ट कॉलेज ऑप्शन

Prime Minister Translator Career : प्रधानमंत्री का ट्रांसलेटर बनने के लिए कहां से और कौन-सी करनी होती है पढ़ाई? ये हैं बेस्ट कॉलेज ऑप्शन

Prime Minister Translator Career : अगर आपको नई भाषाएं सीखने का शौक है और आप हिंदी, अंग्रेजी या किसी विदेशी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो ट्रांसलेशन के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 24 Jun 2026 06:56 PM (IST)
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Prime Minister Translator Career : आज दुनिया तेजी से ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रही है. इसके चलते अलग-अलग देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और कूटनीतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. ऐसे में भाषाओं को समझने और उन्हें दूसरी भाषा में सही तरीके से प्रजेंट करने वाले प्रोफेशनल्स की मांग भी तेजी से बढ़ी है. यही वजह है कि ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर आज के समय के सबसे जरूरी प्रोफेशन में शामिल हो चुके हैं. अगर आपको नई भाषाएं सीखने का शौक है और आप हिंदी, अंग्रेजी या किसी विदेशी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो ट्रांसलेशन के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं. यही स्किल्स आगे चलकर आपको देश के बड़े  नेताओं, सरकारी संस्थानों, दूतावासों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करने का अवसर भी दिला सकती हैं. प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में काम करने वाले ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर्स भी इसी क्षेत्र के प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं. तो आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री का ट्रांसलेटर बनने के लिए कहां से और कौन-सी पढ़ाई करनी होती है और इसके लिए बेस्ट कॉलेज ऑप्शन क्या हैं. 

ट्रांसलेटर बनने के लिए क्या है योग्यता?

ट्रांसलेटर बनने के लिए कम से कम दो भाषाओं का अच्छी जानकारी होना जरूरी है. इसके लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए. अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो 12वीं के बाद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं. वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करने के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना जरूरी है. कई संस्थान प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी आयोजित करते हैं. 

ट्रांसलेटर बनने के लिए कहां से और कौन-सी पढ़ाई करनी होती है?

ट्रांसलेशन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए भाषा से जुड़े कोर्स सबसे ज्यादा मददगार होते हैं. छात्र बीए इंग्लिश, बीए हिंदी, बीए फ्रेंच, बीए जर्मन, बीए स्पेनिश, बीए जापानी, बीए कोरियन या बीए विदेशी भाषा ऑनर्स में पढ़ाई कर सकते हैं, इसके बाद छात्र मास्टर्स और पीएचडी भी कर सकते हैं. पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर एमए इन लिंग्विस्टिक्स, एमए फ्रेंच, एमए जर्मन. एमए रशियन, एमए इटालियन या एमए ट्रांसलेशन स्टडीज जैसे कोर्स किए जा सकते हैं. इसके अलावा TOEFL और IELTS जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी अच्छे माने जाते हैं. 

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इसके लिए बेस्ट कॉलेज ऑप्शन क्या हैं?

ट्रांसलेशन और विदेशी भाषाओं की पढ़ाई के लिए देश के कई प्रतिष्ठित संस्थान कोर्स संचालित करते हैं. इनमें प्रमुख जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU), हैदराबाद विश्वविद्यालय,  इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी (EFLU),  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), पुणे विश्वविद्यालय, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और एम्बेसी ऑफ जापान हैं. 

सैलरी और करियर ग्रोथ

ट्रांसलेशन आज तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र माना जा रहा है. विदेशी कंपनियों के भारत में बढ़ते निवेश के कारण भाषा विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है. इस क्षेत्र में शुरुआती स्तर पर सालाना 3 से 5 लाख रुपये तक का पैकेज मिल सकता है. साथ ही एक्सपीरियंस और भाषा विशेषज्ञता बढ़ने के साथ इनकम 8 लाख रुपये सालाना या उससे ज्यादा तक पहुंच सकती है. 

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Published at : 24 Jun 2026 06:55 PM (IST)
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