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हिंदी न्यूज़शिक्षाNIT राउरकेला में प्लेसमेंट का जलवा, औसत पैकेज 15.33 लाख रुपये का

NIT राउरकेला में प्लेसमेंट का जलवा, औसत पैकेज 15.33 लाख रुपये का

एनआईटी राउरकेला में 2025-26 का प्लेसमेंट शानदार रहा है. बताया जा रहा है कि संस्थान के छात्रों को प्लेसमेंट के दौरान कुल 1340 ऑफर मिले. जिसमें एक छात्र को 1.31 करोड़ का पैकेज मिला.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 28 Aug 2026 06:41 PM (IST)
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नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) राउरकेला में 2025-26 का प्लेसमेंट सीजन छात्रों के लिए शानदार रहा. संस्थान के छात्रों को प्लेसमेंट के दौरान कुल 1340 प्लेसमेंट ऑफर मिले. वहीं 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए 364 ऑफर मिले. प्री फाइनल ईयर के छात्रों ने भी 258 समर इंटर्नशिप हासिल की जो संस्थान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है. बीटेक छात्रों का प्लेसमेंट रेट 95.47 प्रतिशत रहा. इस दौरान बीटेक के एक छात्र को सबसे ज्यादा 1.31 करोड़ सालाना का पैकेज मिला. वहीं बीटेक का औसत सीटीसी 15.33 लाख रुपये सालाना और मीडियन सीटीसी 12.15 लाख रुपये रहा. प्लेसमेंट में 83 से ज्यादा छात्रों को 30 लाख रुपये सालाना से ज्यादा पैकेज मिले. 

बीटेक में 1.31 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा पैकेज 

बीटेक में सबसे ज्यादा पैकेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के छात्र को मिला. इसके बाद इसी ब्रांच के दूसरे छात्र को 83.60 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिला है. संस्थान के अनुसार बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सेरेमिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी रजिस्टर छात्रों को प्लेसमेंट मिला. वहीं बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइन और मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट रेट 90 प्रतिशत से ज्यादा रहा. 

एमटेक में 46.38 लाख रुपये का पैकेज 

एमटेक छात्रों के लिए भी प्लेसमेंट के रिजल्ट अच्छे रहे. इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा 46.38 लख रुपये सालाना का पैकेज सीण्सई के छात्रों को मिला. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के छात्रों को 44 लाख रुपये का पैकेज मिला. एमटेक का औसत सीटीसी से 11.90 लाख रुपये और मीडियन सीटीसी 9 लाख रुपये रहा. 

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374 कंपनियों ने लिया हिस्सा 

एनआईटी राउरकेला के प्लेसमेंट ड्राइव में कुल 374 कंपनियों ने हिस्सा लिया. इनमें करीब आधी कंपनियां ऐसी थी, जो पहली बार संस्थान के कैंपस प्लेसमेंट में शामिल हुई. सबसे ज्यादा भागीदारी सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज क्षेत्र की कंपनियों की रही. इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, बीएफएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स और एजुकेशन सेक्टर की कंपनियां शामिल रही. प्लेसमेंट ऑफर्स में कोर सेक्टर की हिस्सेदारी 41.69 प्रतिशत रही. सॉफ्टवेयर और आईटी से 17.79 प्रतिशत, पावर और हैवी सेक्टर से 13.77 प्रतिशत और बीएफएसआई से 11.52 प्रतिशत ऑफर आए. एनालिटिक्स एंड कंसलटिंग की हिस्सेदारी 9.5 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर और वीएलएसआई की 8.40 प्रतिशत, मैन्युफैक्चरिंग की 8.09 प्रतिशत,  ऑयल एंड गैस की 7.86 प्रतिशत और एजुकेशन सेक्टर की 7.23 फीसदी रही. 

इंटर्नशिप में भी छात्रों का शानदार प्रदर्शन 

प्लेसमेंट के साथ-साथ इंटर्नशिप के मामले में भी छात्रों को अच्छे अवसर मिले. 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए 364 ऑफर मिले. जिनसे सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी करने वाले छात्रों को फ्री प्लेसमेंट ऑफर मिलने की संभावना रहेगी. इसके अलावा प्री फाइनल ईयर के छात्रों ने 258 समय इंटर्नशिप हासिल की. इस दौरान सबसे ज्यादा इंटर्नशिप स्टाइपेंड 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह रहा. संस्थान के अनुसार समर इंटर्नशिप भी अगले प्लेसमेंट सीजन में छात्रों के लिए प्री प्लेसमेंट ऑफर का रास्ता खोल सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 28 Aug 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Education News NIT Rourkela Placement
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