'सुना फर्स्ट हैंड एक्सपेरियंस', रेस्क्यू कर लाए गए 21 भारतीयों से मिले एस. जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार (28 अगस्त 2026) को तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों के एक ग्रुप का स्वागत किया, जिन्हें नेपाल में अचानक आई बाढ़ से रेस्क्यू किया गया था. विदेश मंत्री ने इस बचाव अभियान के लिए नेपाली सेना और सरकार का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, 'भारत आए लोगों की आपबीती सुनकर मैं भावुक हो गया. सरकार नेपाल में फंसे सभी भारतीयों से संपर्क करने की कोशिश में जुटी हुई है.'

315 भारतीयों से अभी भी संपर्क नहीं: जयशंकर

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, 'कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 21 भारतीय नागरिकों के एक ग्रुप को नेपाल की सेना ने बाढ़ के बाद रेस्क्यू किया और सुरक्षित भारत पहुंचाया. नेपाली सेना ने उन्हें बचाया और फिर हमारी एम्बेसी ने उनकी वापसी का इंतजाम किया. 315 भारतीयों से अभी भी संपर्क नहीं हो पाया है. हम नेपाल को राहत और बचाव कार्यों में सहायता उपलब्ध करा रहे हैं. लगभग 85 भारतीयों को अलग-अलग जगहों से बचाया गया है, जिसमें 21 लोगों का यह ग्रुप भी शामिल है जो अभी-अभी आया है.'

एक्सपर्ट्स की टीम नेपाल भेजेगा भारत

विदेश मंत्री ने कहा, 'हमारी कोशिश लोगों के राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने की है. आज सुबह भी मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की. हमने उन्हें कई तरह की मदद की पेशकश की है. वे उस पर विचार कर रहे हैं. उन्हें जो भी सही लगेगा, वे अपनी जरूरतों के हिसाब से चुन लेंगे. अभी सबसे जरूरी बात ये है कि एक जगह, जहां हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वहां कुछ लोगों के टनल में फंसे होने की संभावना हो सकती है. इसलिए हम टनलिंग के एक्सपर्ट्स के साथ एक टीम भेज रहे हैं.'

नेपाल ने भारत से की ये मांग

एस जयशंकर ने बताया, 'उन्हें (नेपाल) कुछ बेली ब्रिजों की जरूरत है, इसलिए हम पुल भेज रहे हैं. ये ऐसे पुल हैं जिन्हें एक टीम के साथ जल्दी से जोड़ा जा सकता है. कुछ मेडिकल टीमें भी वहां जा सकती हैं. अगर उन्हें NDRF के लोगों की जरूरत होगी तो हम उन्हें भेजेंगे. हमने उन्हें यह विकल्प दिया है. राहत सामग्री लेकर दो विमान पहले ही वहां जा चुके हैं और तीसरा विमान आज उड़ान भरेगा. अभी हमारे लिए यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, नेपाल में राहत कार्यों में कैसे मदद की जाए और अपने लोगों और दूसरे देशों के नागरिकों को बचाने और वापस लाने में कैसे मदद की जाए.'