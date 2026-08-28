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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सुना फर्स्ट हैंड एक्सपेरियंस', रेस्क्यू कर लाए गए 21 भारतीयों से मिले एस. जयशंकर

'सुना फर्स्ट हैंड एक्सपेरियंस', रेस्क्यू कर लाए गए 21 भारतीयों से मिले एस. जयशंकर

विदेश मंत्री ने कहा कि हम नेपाल को राहत और बचाव कार्यों में सहायता उपलब्ध करा रहे हैं. उन्होंने बताया कि भारत टनलिंग के एक्सपर्ट्स के साथ एक टीम को नेपाल भेज रहा है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 28 Aug 2026 06:32 PM (IST)
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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार (28 अगस्त 2026) को तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों के एक ग्रुप का स्वागत किया, जिन्हें नेपाल में अचानक आई बाढ़ से रेस्क्यू किया गया था. विदेश मंत्री ने  इस बचाव अभियान के लिए नेपाली सेना और सरकार का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, 'भारत आए लोगों की आपबीती सुनकर मैं भावुक हो गया. सरकार नेपाल में फंसे सभी भारतीयों से संपर्क करने की कोशिश में जुटी हुई है.'

315 भारतीयों से अभी भी संपर्क नहीं: जयशंकर

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, 'कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 21 भारतीय नागरिकों के एक ग्रुप को नेपाल की सेना ने बाढ़ के बाद रेस्क्यू किया और सुरक्षित भारत पहुंचाया. नेपाली सेना ने उन्हें बचाया और फिर हमारी एम्बेसी ने उनकी वापसी का इंतजाम किया. 315 भारतीयों से अभी भी संपर्क नहीं हो पाया है. हम नेपाल को राहत और बचाव कार्यों में सहायता उपलब्ध करा रहे हैं. लगभग 85 भारतीयों को अलग-अलग जगहों से बचाया गया है, जिसमें 21 लोगों का यह ग्रुप भी शामिल है जो अभी-अभी आया है.'

एक्सपर्ट्स की टीम नेपाल भेजेगा भारत

विदेश मंत्री ने कहा, 'हमारी कोशिश लोगों के राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने की है. आज सुबह भी मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की. हमने उन्हें कई तरह की मदद की पेशकश की है. वे उस पर विचार कर रहे हैं. उन्हें जो भी सही लगेगा, वे अपनी जरूरतों के हिसाब से चुन लेंगे. अभी सबसे जरूरी बात ये है कि एक जगह, जहां हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वहां कुछ लोगों के टनल में फंसे होने की संभावना हो सकती है. इसलिए हम टनलिंग के एक्सपर्ट्स के साथ एक टीम भेज रहे हैं.' 

नेपाल ने भारत से की ये मांग

एस जयशंकर ने बताया, 'उन्हें (नेपाल) कुछ बेली ब्रिजों की जरूरत है, इसलिए हम पुल भेज रहे हैं. ये ऐसे पुल हैं जिन्हें एक टीम के साथ जल्दी से जोड़ा जा सकता है. कुछ मेडिकल टीमें भी वहां जा सकती हैं. अगर उन्हें NDRF के लोगों की जरूरत होगी तो हम उन्हें भेजेंगे. हमने उन्हें यह विकल्प दिया है. राहत सामग्री लेकर दो विमान पहले ही वहां जा चुके हैं और तीसरा विमान आज उड़ान भरेगा. अभी हमारे लिए यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, नेपाल में राहत कार्यों में कैसे मदद की जाए और अपने लोगों और दूसरे देशों के नागरिकों को बचाने और वापस लाने में कैसे मदद की जाए.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 28 Aug 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Nepal Flood S Jaishankar NEPAL
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