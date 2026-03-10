हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंद होने वाली है NEET UG 2026 की रजिस्ट्रेशन विंडो, फटाफट करें अप्लाई

नीट यूजी 2026 का आवेदन करने वाले छात्रों के लिए ये खबर बेहद ही जरूरी है. नीट यूजी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 11 मार्च को बंद हो जाएगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Mar 2026 11:46 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप मेडिकल फील्ड में करियर बनाने की चाहत रखते हैं और अपने अभी तक नीट यूजी एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया है तुरंत कर लें. इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट कल है. ऐसे में उम्मीदवार 11 मार्च से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. एजेंसी की ओर से जारी आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर फॉर्म भर सकते हैं. उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से आसानी से एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

NEET UG 2026 के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि  बढ़ा कर 11 मार्च कर दी गयी है इच्छुक उम्मीदवार रात 9:00 बजे तक फॉर्म सब्मिट कर सकतें हैं वहीं उम्मीदवार रात 11:50 तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं.उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े.

कितनी है फीस?

इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क देना होगा. सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को इस एग्जाम के लिए 1700 रुपये फीस देनी है. जबकि EWS और OBC-NCL कैंडिडेट्स को 1600 रुपये एप्लीकेशन फीस के तौर पर देने हैं. एससी, एसटी, PwBD और थर्ड जेंडर के उम्मीदवारों के लिए ये शुल्क 1000 रुपये तय किया गया है. वहीं, फॉरेन कैंडिडेट्स को 9500 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा.

कब होगा एग्जाम?

हर साल इस एग्जाम के लिए लाखों की संख्या में छात्र आवेदन करते हैं. लेकिन कुछ ही सेलेक्ट हो पाते हैं. इस वर्ष NEET UG 2026 परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी और इसकी कुल अवधि 180 मिनट (3 घंटे) होगी. NTA की तरफ से जारी सूचना के अनुसार यह परीक्षा देशभर में 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन कर सकेंगे.

इन 13 भाषाओं में होगी परीक्षा

असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू. NEET UG भारत में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख प्रवेश परीक्षा है. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

कैसे करें आवेदन ?

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार NEET UG की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
स्टेप 2: इसके बाद कैंडिडेट्स “New Registration” पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अब उम्मीदवार लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म में अपनी जानकारी भरें.
स्टेप 4: इसके बाद उम्मीदवार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
स्टेप 5: फिर उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
स्टेप 6: अंत में उम्मीदवार फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट निकालें.

Published at : 10 Mar 2026 11:44 AM (IST)
