NEET UG 2026 का नया सिलेबस हुआ जारी, इस बार और कठिन होगी परीक्षा

मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC ने नीट यूजी 2026 से जुड़ा एक खास नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में साफ किया गया है कि नीट यूजी 2026 का सिलेबस फाइनल कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव भी सामने आया है. यूजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड यानी UGMEB की ओर से तय किए गए सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं और अब नीट यूजी 2026 का नया सिलेबस अपलोड कर दिया गया है.



नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर अभी तक आधिकारिक तारीख का एलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि परीक्षा 4 मई 2026 को कराई जा सकती है. अगर ऐसा होता है, तो परीक्षा में अब लगभग 5 महीने का समय बाकी है. इसी बीच सिलेबस में बदलाव होने से छात्रों की चिंता बढ़ सकती है.



मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे पुराने सिलेबस के बजाय नए सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई शुरू करें. सिलेबस में बदलाव के साथ ही यह तय माना जा रहा है कि प्रश्न पत्र में भी सवालों का पैटर्न और टॉपिक बदल सकते हैं.



क्या-क्या बदला है सिलेबस में



नए सिलेबस में कुछ चैप्टर और टॉपिक में बदलाव किया गया है. हालांकि सभी विषयों से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन हर चैप्टर के अंक अलग-अलग हो सकते हैं. इसलिए छात्रों को पूरे सिलेबस को ध्यान से पढ़ने और समझने की सलाह दी जा रही है. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषयों के सिलेबस में बदलाव किए गए हैं. कुछ टॉपिक हटाए गए हैं तो कुछ नए जोड़े गए हैं. ऐसे में बिना नया सिलेबस देखे पढ़ाई करना जोखिम भरा हो सकता है.



छात्रों के लिए क्या है जरूरी सलाह



शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही जानकारी के साथ तैयारी करने की जरूरत है. सबसे पहले नया सिलेबस डाउनलोड करें और यह देखें कि कौन से टॉपिक बदले गए हैं. इसके बाद अपनी पढ़ाई की योजना में जरूरी बदलाव करें.



जो छात्र कोचिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें नए सिलेबस के अनुसार ही स्टडी मटेरियल मिल रहा है. पुराने नोट्स और सवालों पर पूरा भरोसा करना अब सही नहीं होगा.



कहां और कैसे देखें नया सिलेबस



नीट यूजी 2026 का नया सिलेबस देखने के लिए छात्रों को NMC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट पर जाकर ‘NEET UG 2026 Syllabus PDF Download’ लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद पूरा सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और हर चैप्टर को अच्छे से समझें. इससे यह साफ हो जाएगा कि किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है और किस पर कम.

यह​ भी पढ़ें- UPSC Success Story: नौकरी के साथ जिंदा रखा सपना, मां की सीख और पिता के अनुशासन से यूपी के शिवम बने अफसर

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI