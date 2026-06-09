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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 री-एग्जाम पर संसद सख्त, NTA और NMC अधिकारियों से कल होगी पूछताछ

NEET UG 2026 री-एग्जाम पर संसद सख्त, NTA और NMC अधिकारियों से कल होगी पूछताछ

NEET UG 2026 री-एग्जाम पर संसद की नजर है, कल होने वाली बैठक में NTA, NMC और मंत्रालयों के अधिकारियों से परीक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछे जाएंगे...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 09 Jun 2026 08:56 PM (IST)
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NEET UG 2026 री-एग्जाम को लेकर अब संसद भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है. 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा से पहले संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, NTA और NMC के वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया है. इस बैठक में परीक्षा की तैयारियों, सुरक्षा इंतजामों और पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी.

कल होगी बैठक

संसदीय समिति की यह बैठक 10 जून को आयोजित होगी.इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के सचिवों के साथ NTA और NMC के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. समिति यह समझना चाहती है कि री-एग्जाम को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या तैयारियां की गई हैं.

पेपर लीक विवाद के बाद बढ़ी सख्ती

दरअसल, 3 मई को हुई NEET UG 2026 परीक्षा को पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की शिकायतों के बाद रद्द कर दिया गया था.इसके बाद लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देने की स्थिति का सामना करना पड़ा. इस पूरे मामले ने देशभर में चर्चा छेड़ दी और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे.यही वजह है कि अब परीक्षा से जुड़े हर पहलू पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

पहले भी जवाब दे चुके हैं अधिकारी

यह पहली बार नहीं है जब NTA और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी किसी संसदीय समिति के सामने पेश हो रहे हैं.इससे पहले भी वे विभिन्न संसदीय समितियों के सामने परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दे चुके हैं.हालांकि, 21 जून को होने वाले री-एग्जाम को देखते हुए इस बार की बैठक को ज्यादा अहम माना जा रहा है.

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छात्रों और अभिभावकों की बढ़ी चिंता

परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों और उनके अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है. कई छात्रों का कहना है कि उन्हें दोबारा तैयारी करनी पड़ रही है, जिससे मानसिक दबाव भी बढ़ा है. ऐसे में सभी की नजर अब इस बात पर है कि री-एग्जाम पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो.

परीक्षा सुरक्षा पर रहेगा खास फोकस

बैठक में परीक्षा सुरक्षा और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता को लेकर भी चर्चा होगी.सरकार और NTA इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं. परीक्षा केंद्रों से लेकर प्रश्नपत्रों के वितरण तक हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है

21 जून को होगी री-एग्जाम

NTA ने पहले ही साफ कर दिया है कि NEET UG 2026 री-एग्जाम 21 जून को पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी. लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं. अब देखना होगा कि संसदीय समिति की समीक्षा और सुझावों के बाद परीक्षा प्रक्रिया को और कितना मजबूत बनाया जाता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
Education Parliamentary Committee NEET Paper Leak Case NEET UG 2026
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