शिक्षा
NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी

NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी

एनबीईएमएस के अनुसार अनरिजर्व्ड कैटेगरी के क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल 50वें से घटाकर 7वां कर दिया गया है. वहीं अनरिजर्व्ड डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए इसे 5वां पर्सेंटाइल किया गया है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Feb 2026 06:52 AM (IST)
Read
Published at : 20 Feb 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Supreme Court Hearing NEET PG 2025 Cutoff Reduced NBEMS Update
शिक्षा
