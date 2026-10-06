ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाअब साल में 2 बार होगी MPPSC परीक्षा, CM मोहन यादव ने किया ऐलान 

अब साल में 2 बार होगी MPPSC परीक्षा, CM मोहन यादव ने किया ऐलान 

भोपाल में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव 2026 में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में MPPSC की परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी. सीएम ने यह व्यवस्था अगले साल से लागू किए जाने की घोषणा की गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 06 Oct 2026 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहनलाल यादव ने युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है. दरअसल भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव 2026 में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में MPPSC की परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी. सीएम ने यह व्यवस्था अगले साल से लागू किए जाने की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के ज्यादा अवसर देने के लिए यह फैसला लिया गया है. कॉन्क्लेव में प्रदेशभर से करीब 20 हजार युवा भी शामिल हुए हैं. कार्यक्रम में रोजगार कौशल विकास, स्टार्टअप, उद्यमिता, रिसर्च और नई तकनीक से जुड़े अवसरों पर चर्चा हुई. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की परीक्षा साल में एक बार आयोजित की जाती है. अब इस साल में दो बार करने का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में अलग-अलग सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है और युवाओं को ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
एनटीए ने जारी किया NITTT रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
एनटीए ने जारी किया NITTT रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
शिक्षा
गेट नहीं दिया? फिर भी कर सकते हैं PhD, IIT जोधपुर दे रहा मौका 
गेट नहीं दिया? फिर भी कर सकते हैं PhD, IIT जोधपुर दे रहा मौका 
शिक्षा
बिहार में दरोगा भर्ती पर क्यों मचा बवाल? सड़कों पर उतरे हजारों में उम्मीदवार
बिहार में दरोगा भर्ती पर क्यों मचा बवाल? सड़कों पर उतरे हजारों में उम्मीदवार
शिक्षा
6 से 8वीं के शिक्षकों के लिए मौका, NCERT में शुरू किया ये खास कोर्स
6 से 8वीं के शिक्षकों के लिए मौका, NCERT में शुरू किया ये खास कोर्स

राज्य में खुलेंगी 12 नई यूनिवर्सिटी 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कॉन्क्लेव में 12 नई यूनिवर्सिटी खोलने की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के शासकीय कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी. इसका उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर देना है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि रिसर्च स्कॉलर को मिलने वाली स्कॉलरशिप को 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा. इसके अलावा सरकारी कॉलेज में अत्याधुनिक एआई और एडवांस कंप्यूटिंग लैब स्थापित करने की बात कही गई है. 

ये भी पढ़ें-नीट पीजी में 0 पर्सेंटाइल पर मचा घमासान, क्या माइनस वाले भी होंगे क्वालीफाई?

इनोवेशन के लिए बनेगा 5 करोड़ का फंड 

कॉन्क्लेव में युवाओं के आइडिया और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणा की गई. सीएम के अनुसार राज्य स्तर पर 5 करोड़ रुपये का आईडिया फंड बनाया जाएगा. इसका इस्तेमाल युवाओं के इनोवेशन और स्टार्टअप आइडिया को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर और सीईडीएमएपी की ओर से भी स्टार्टअप और उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी गई.  युवाओं को एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी उभरती तकनीकी से जुड़े अवसरों के बारे में भी बताया गया है

2027 होगा युवा वर्ष 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 को युवा वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा. सरकार का फोकस युवाओं को रोजगार के साथ कौशल, स्वरोजगार और उद्यमिता से जुड़ने के अवसर पर जोर रहेगा. यूथ कॉन्क्लेव का उद्देश्य सभी युवाओं से सीधा संवाद कर उनके सुझाव लेना और उन्हें शिक्षा, रोजगार तथा भविष्य की तकनीक से जुड़ने के अवसरों की जानकारी देना था.  कार्यक्रम में करियर और रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, रिसर्च और सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी भी युवाओं को उपलब्ध कराई गई.

ये भी पढ़ें-बिहार में दरोगा भर्ती पर क्यों मचा बवाल? सड़कों पर उतरे हजारों में उम्मीदवार

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
CM Youth Conclave 2026 MPPSC Exam 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
एनटीए ने जारी किया NITTT रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
एनटीए ने जारी किया NITTT रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
शिक्षा
गेट नहीं दिया? फिर भी कर सकते हैं PhD, IIT जोधपुर दे रहा मौका 
गेट नहीं दिया? फिर भी कर सकते हैं PhD, IIT जोधपुर दे रहा मौका 
शिक्षा
बिहार में दरोगा भर्ती पर क्यों मचा बवाल? सड़कों पर उतरे हजारों में उम्मीदवार
बिहार में दरोगा भर्ती पर क्यों मचा बवाल? सड़कों पर उतरे हजारों में उम्मीदवार
शिक्षा
6 से 8वीं के शिक्षकों के लिए मौका, NCERT में शुरू किया ये खास कोर्स
6 से 8वीं के शिक्षकों के लिए मौका, NCERT में शुरू किया ये खास कोर्स
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA Bloc March Live: आकाशवाणी भवन में धरने के बीच बोले राहुल गांधी- चुनाव आयुक्त को मिलना ही पड़ेगा
Live: आकाशवाणी भवन में धरने के बीच बोले राहुल गांधी- चुनाव आयुक्त को मिलना ही पड़ेगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 32 यात्री थे सवार
नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 32 यात्री थे सवार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी OUT, लखनऊ में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग, नमन धीर का डेब्यू
वैभव सूर्यवंशी OUT, लखनऊ में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग, नमन धीर का डेब्यू
बॉलीवुड
रसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित
रसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित
इंडिया
धरने के बीच बोले राहुल गांधी- 'यहां से हटा दो लेकिन मेरी विनती है कि...'
धरने के बीच बोले राहुल गांधी- 'यहां से हटा दो लेकिन मेरी विनती है कि...'
इंडिया
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते समय जहाज पर हमला, 11 भारतीय घायल, MEA- बंद कीजिए
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते समय जहाज पर हमला, 11 भारतीय घायल, MEA- बंद कीजिए
ऑटो
हर 3 महीने बढ़ेंगे कारों के दाम? Mercedes ने दिया बड़ा संकेत
हर 3 महीने बढ़ेंगे कारों के दाम? Mercedes ने दिया बड़ा संकेत
लाइफस्टाइल
काले चने खाने का सही समय क्या, कब मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
काले चने खाने का सही समय क्या, कब मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget