हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीयूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान

यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान

यूपी सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए सैलरी चार्ट लागू कर दिया है. साथ ही 10 साल सेवा देने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ भी मिलेगा. आइए जानते हैं डिटेल्स...

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 24 Sep 2025 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. हाल ही में सरकार की तरफ से यूपी आउट सोर्स एम्प्लॉएंस सैलरी चार्ट जारी किया गया है, जिससे संविदा कर्मचारियों को अब अपनी सैलरी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता से नहीं गुजरना पड़ेगा. इस नए चार्ट के तहत कर्मचारियों को उनकी योग्यता, जिम्मेदारी और कार्य के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है और हर श्रेणी का न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया है.

नई सैलरी प्रणाली के मुताबिक प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को 40,000 से 45,000 तक वेतन मिलेगा. इस श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जिनकी उच्च योग्यता और अनुभव है और जो प्रशासनिक या तकनीकी पदों पर कार्यरत हैं. द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 25,000, तृतीय श्रेणी के लिए 22,000 और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 20,000 तय किया गया है. चतुर्थ श्रेणी में मुख्य रूप से सफाईकर्मी, चपरासी और अन्य सहायक कर्मचारी आते हैं, जिनके लिए पहले कोई तय सैलरी नहीं थी.

रिपोर्ट्स की मानें तो इस चार्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब कोई भी संविदा कर्मचारी मनमाने वेतन पर काम नहीं करेगा. हर कर्मचारी को उसकी योग्यता और कार्य के अनुसार पारदर्शी वेतन मिलेगा, जो सीधे बैंक खाते में जमा होगा. इससे न केवल वेतन वितरण में देरी की समस्या खत्म होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी.

यह भी पढ़ें: BSF Jobs 2025: BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट

पेंशन योजना से भविष्य का भरोसा

सरकार ने केवल वेतन नहीं, बल्कि संविदा कर्मचारियों के भविष्य की चिंता को भी ध्यान में रखा है. अब से लगातार 10 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलेगा. यह सुविधा पहले केवल स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन अब संविदा कर्मचारी भी इसका हिस्सा बनेंगे. पेंशन राशि न्यूनतम 1,000 से लेकर अधिकतम 7,500 तक होगी, जो सेवा अवधि और पद के अनुसार तय की जाएगी.

समय पर वेतन भुगतान

नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को हर महीने 1 से 4 तारीख के बीच वेतन मिलेगा. पहले कर्मचारियों को कई हफ्तों या महीनों तक सैलरी का इंतजार करना पड़ता था, जिससे आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ता था. अब सरकार की ओर से तय तारीख पर वेतन सीधे बैंक खाते में जमा होगा, जिससे कर्मचारियों की जीवनशैली और पारिवारिक जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा.

यह भी पढ़ें - BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 24 Sep 2025 12:53 PM (IST)
Tags :
Education JObs UP Contract Employee Salary 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
बिहार
बिहार चुनाव: CWC की बैठक से पहले निकला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? कौन कितने पर लड़ सकता है जानिए
बिहार चुनाव: CWC की बैठक से पहले निकला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? कौन कितने पर लड़ सकता है जानिए
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
बिहार
बिहार चुनाव: CWC की बैठक से पहले निकला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? कौन कितने पर लड़ सकता है जानिए
बिहार चुनाव: CWC की बैठक से पहले निकला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? कौन कितने पर लड़ सकता है जानिए
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
नौकरी
BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
दिल्ली NCR
तिहाड़ जेल से हटेगी अफजल गुरु की कब्र? हिंदू संगठन की मांग पर दिल्ली HC ने लिया यह फैसला
तिहाड़ जेल से हटेगी अफजल गुरु की कब्र? हिंदू संगठन की मांग पर दिल्ली HC ने लिया यह फैसला
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget