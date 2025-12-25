हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बर्फ हटाने की नौकरी से होगी लाखों की आमदनी, जानें कितनी मिलेगी सैलरी और क्या होंगी सुविधाएं

बर्फ हटाने की नौकरी से होगी लाखों की आमदनी, जानें कितनी मिलेगी सैलरी और क्या होंगी सुविधाएं

कनाडा में सर्दियों के दौरान बर्फ हटाने की नौकरी की मांग तेजी से बढ़ जाती है, जहां मेहनत के बदले शानदार सैलरी और बोनस मिलते हैं. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 25 Dec 2025 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

सर्दियों का मौसम आते ही कनाडा की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. कई इलाकों में सड़कें, घर और खुले मैदान बर्फ की मोटी चादर से ढक जाते हैं. ऐसे में आम जीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए एक खास काम बेहद जरूरी हो जाता है और वह है स्नो रिमूवल यानी बर्फ हटाने का काम. यही वजह है कि ठंड के मौसम में कनाडा में इस नौकरी की मांग अचानक बहुत बढ़ जाती है.

कनाडा की रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था को चलाने में बर्फ हटाने वालों की बड़ी भूमिका होती है. अगर सड़कें और रास्ते साफ न हों, तो गाड़ियां नहीं चल सकतीं, ऑफिस और स्कूल बंद हो सकते हैं और जरूरी सेवाएं प्रभावित हो जाती हैं. इसी वजह से सरकार और निजी कंपनियां इस काम पर खास ध्यान देती हैं और कर्मचारियों को अच्छी सैलरी और कई तरह की सुविधाएं भी देती हैं.

किन इलाकों में सबसे ज्यादा मांग

कनाडा में स्नो रिमूवल की नौकरी खासतौर पर उन प्रांतों में ज्यादा देखने को मिलती है, जहां भारी बर्फबारी होती है. इसमें ओंटारियो, क्यूबेक और अल्बर्टा जैसे इलाके शामिल हैं. यहां सर्दियों में कई-कई फीट तक बर्फ जम जाती है, जिसे हटाना जरूरी होता है. इस काम में सड़कों, हाइवे, पार्किंग एरिया और निजी इमारतों से बर्फ हटाई जाती है. इसके लिए स्नो प्लो, स्नो ब्लोअर, ट्रैक्टर और अन्य भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है. कई बार यह काम रात में भी करना पड़ता है, ताकि सुबह तक रास्ते साफ रहें.

कितनी होती है सैलरी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा में बर्फ हटाने का काम करने वालों की कमाई काफी आकर्षक मानी जाती है. स्नो रिमूवल ऑपरेटर की सैलरी उसके अनुभव, काम की जगह और इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों पर निर्भर करती है. आमतौर पर इस काम में सालाना 45,000 से 85,000 डॉलर तक की कमाई हो सकती है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 40 से 75 लाख रुपये के बीच बैठती है.

औसतन एक कर्मचारी साल में करीब 62,000 डॉलर यानी लगभग 55 लाख रुपये कमा सकता है. इसके अलावा कई कर्मचारियों को साल भर में 10,000 डॉलर तक की अतिरिक्त कमाई भी हो जाती है. अगर कोई व्यक्ति घंटे के हिसाब से काम करता है, तो अनुभव के आधार पर उसे 20 डॉलर प्रति घंटा तक की मजदूरी मिल सकती है.

बोनस और ओवरटाइम का फायदा

रिपोर्ट्स के अनुसार सैलरी के अलावा इस नौकरी में बोनस और ओवरटाइम का भी बड़ा फायदा मिलता है. कई कंपनियां सीजन के अंत में या ज्यादा बर्फबारी के समय तय लक्ष्य पूरा करने पर परफॉर्मेंस बोनस देती हैं. यह बोनस कर्मचारियों की कुल कमाई को और बढ़ा देता है. कनाडा में बर्फबारी अक्सर अचानक हो जाती है. ऐसे में कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है. इसके बदले उन्हें ओवरटाइम भुगतान मिलता है, जो सामान्य वेतन से डेढ़ गुना या कई बार दोगुना भी हो सकता है.

क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं

बर्फ हटाने की नौकरी में सैलरी के साथ कई दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं. कुछ कंपनियां दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों को रहने की जगह या यात्रा भत्ता देती हैं. इससे काम करने वालों को काफी राहत मिलती है. हालांकि यह काम मौसमी होता है, लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां लंबे समय तक जुड़े रहने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधा देने में भी मदद करती हैं. इसके अलावा कर्मचारियों को आधुनिक मशीनें चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका अनुभव और कौशल दोनों बढ़ते हैं. कठोर ठंड में काम करने के लिए कंपनियां कर्मचारियों को जैकेट, जूते, दस्ताने और अन्य सुरक्षा सामान भी देती हैं. इससे ठंड में काम करना थोड़ा आसान हो जाता है.

Published at : 25 Dec 2025 07:13 PM (IST)
JObs Snow Removal Jobs Snow Removal Work Earnings
