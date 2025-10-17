रेलवे में काम करने का शानदार मौका, आज है 1700 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट

अगर आप रेलवे में काम करने का सपना देख रहे हैं और आपकी योग्यता 10वीं या आईटीआई पास है, तो आपके लिए खुशखबरी है. रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) प्रयागराज की ओर से उत्तर मध्य रेलवे में 1763 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 17 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रही है.



यानी अब आपके पास आवेदन करने का आखिरी मौका है. जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. ध्यान रहे कि आवेदन की अंतिम तिथि के साथ ही आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तारीख भी कल ही है. यह भर्ती उत्तर मध्य रेलवे के विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों के लिए निकाली गई है. इस भर्ती के जरिए 10वीं और आईटीआई पास युवाओं को रेलवे में करियर बनाने का सुनहरा मौका मिल रहा है.



ये है जरूरी योग्यता



इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं (एसएससी) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए. यह शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रखी गई है.



उम्र सीमा



आयु सीमा की तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 16 सितंबर 2025 तक कम से कम 15 साल और अधिकतम 24 साल होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. एससी और एसटी वर्ग को अधिकतम आयु में 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की राहत मिलेगी, वहीं दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों को 10 साल की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क



आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क देना होगा. लेकिन एससी, एसटी, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग उम्मीदवारों को किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी. यह भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.



अप्लाई कैसे करें?



आवेदन करने की प्रक्रिया भी बहुत सरल है. सबसे पहले उम्मीदवार rrcpryj.org वेबसाइट पर जाएं और “Act Apprentice Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें. फिर आवेदन फॉर्म भरें और मांगे गए सभी दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट करने से पहले सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें. सबमिट करने के बाद आवेदन फॉर्म की एक प्रिंट कॉपी अपने पास रख लें.

