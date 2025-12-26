नए साल पर पर रेलवे का धमाका, एक साथ निकाली 22000 पदों पर वैकेंसी, जनवरी में शुरू हो रहे आवेदन

नए साल की शुरुआत से पहले रेलवे ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अब आवेदन की तारीख के भी सामने आ चुकी है. रेलवे की यह भर्ती देशभर में लेवल वन के 22000 पदों को भरने के लिए निकाली गई है, जिससे लाखों व्यक्तियों को मौका मिलेगा.

21 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन

रेलवे ग्रुप डी भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन 12 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था. अब नए नोटिफिकेशन के जरिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दे दी गई है. उम्मीदवार 21 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन रेलवे की ऑफिशल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर किया जाएगा.

किन-किन पदों पर होगी भर्ती और क्या होगी योग्यता?

इस भर्ती के तहत अलग-अलग विभागों में पद भरे जाएंगे. इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV के सबसे ज्यादा 11000 पद है. इसके अलावा पॉइंट्समैन-बी के 5000 पद, इलेक्ट्रॉनिक विभाग में असिस्टेंट टीआरडी, टीएल एंड एसी, ऑपरेशंस और लोको शेड से जुड़े पद शामिल है. मैकेनिकल और एस एंड टी विभागों में भी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है. कुल मिलाकर इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 22000 पदों को भरा जाएगा. वहीं ग्रुप डी भर्ती के लिए उम्मीदवार का दसवीं पास होना जरूरी है, इसके अलावा NCVT से मान्यता प्राप्त इंस्टिट्यूट से नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 36 साल तय की गई है. इसके अलावा इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के साथ फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा.

आवेदन फीस और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये रखी गई है. वहीं एससी, एसटी, ईबीसी, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 250 रुपये फीस देनी होगी. वहीं ग्रुप डी में भर्ती में चयन चार चरणों में होगा. सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा. इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जाम होगा.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

ग्रुप डी की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें.

अब न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई सारी जानकारी भरें.

वहीं रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन करें.

अब फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें.

