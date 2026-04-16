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हिंदी न्यूज़शिक्षालू के थपेड़ों के बीच राहत की खबर, अब इस स्टेट में 20 अप्रैल से होंगी स्कूलों की छुट्टियां; सीएम ने किया ऐलान

लू के थपेड़ों के बीच राहत की खबर, अब इस स्टेट में 20 अप्रैल से होंगी स्कूलों की छुट्टियां; सीएम ने किया ऐलान

भीषण गर्मी और लू को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए 20 अप्रैल से 15 जून तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 16 Apr 2026 05:58 PM (IST)
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  • छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ी, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता.
  • मुख्यमंत्री ने गर्मी की छुट्टियां पहले करने की घोषणा की.
  • 20 अप्रैल से 15 जून तक स्कूल रहेंगे बंद.
  • गर्मी और लू से बच्चों को मिलेगी राहत.

राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कई राज्यों तक सूरज जैसे आग उगल रहा है. दोपहर की धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. कुछ दिनों की हल्की राहत के बाद गर्मी ने फिर से अपना तेवर दिखा दिया है. सड़कों पर सन्नाटा है, बाजारों में भीड़ कम है और सबसे ज्यादा परेशान हैं स्कूल जाने वाले बच्चे. तेज धूप और लू के बीच रोजाना स्कूल आना-जाना उनके लिए भारी पड़ रहा था. ऐसे हालात में छत्तीसगढ़ से एक राहत भरी खबर आई है.

राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने बच्चों की सेहत को सबसे ऊपर रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने घोषणा की है कि इस बार गर्मियों की छुट्टियां तय समय से पहले दी जाएंगी, ताकि बच्चे इस भीषण गर्मी से सुरक्षित रह सकें.

सीएम का ऐलान अब 20 अप्रैल से छुट्टियां

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है. इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां पहले लागू की जा रही हैं.

अब प्रदेश के सभी स्कूलों में 20 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब तापमान लगातार बढ़ रहा है और लू का खतरा भी बढ़ गया है. सरकार का मानना है कि बच्चों को इस समय घर पर आराम करना चाहिए, ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े.

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तपती दोपहर से मिलेगी राहत

अक्सर देखा गया है कि अप्रैल और मई के महीनों में तापमान 40 डिग्री के पार चला जाता है. ऐसे में छोटे बच्चों के लिए धूप में चलना या बस का इंतजार करना भी मुश्किल हो जाता है. कई जगहों से बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें भी आती रहती हैं. इस फैसले से हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी. अब बच्चों को तेज धूप में स्कूल जाने की चिंता नहीं होगी. वे घर पर सुरक्षित रहकर गर्मी से बच सकेंगे.

डेढ़ महीने से ज्यादा का आराम

20 अप्रैल से शुरू होकर 15 जून तक चलने वाली ये छुट्टियां करीब डेढ़ महीने से ज्यादा की होंगी. यह समय बच्चों के लिए आराम करने, घर पर समय बिताने और गर्मी से बचने का मौका होगा. छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुलेंगे. इसके साथ ही 11वीं कक्षा में नए दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू होगी. यानी छुट्टियों के बाद स्कूलों में फिर से रौनक लौटेगी.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 05:58 PM (IST)
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