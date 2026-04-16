Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ी, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता.

मुख्यमंत्री ने गर्मी की छुट्टियां पहले करने की घोषणा की.

20 अप्रैल से 15 जून तक स्कूल रहेंगे बंद.

गर्मी और लू से बच्चों को मिलेगी राहत.

राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कई राज्यों तक सूरज जैसे आग उगल रहा है. दोपहर की धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. कुछ दिनों की हल्की राहत के बाद गर्मी ने फिर से अपना तेवर दिखा दिया है. सड़कों पर सन्नाटा है, बाजारों में भीड़ कम है और सबसे ज्यादा परेशान हैं स्कूल जाने वाले बच्चे. तेज धूप और लू के बीच रोजाना स्कूल आना-जाना उनके लिए भारी पड़ रहा था. ऐसे हालात में छत्तीसगढ़ से एक राहत भरी खबर आई है.

राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने बच्चों की सेहत को सबसे ऊपर रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने घोषणा की है कि इस बार गर्मियों की छुट्टियां तय समय से पहले दी जाएंगी, ताकि बच्चे इस भीषण गर्मी से सुरक्षित रह सकें.

सीएम का ऐलान अब 20 अप्रैल से छुट्टियां

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है. इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां पहले लागू की जा रही हैं.

अब प्रदेश के सभी स्कूलों में 20 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब तापमान लगातार बढ़ रहा है और लू का खतरा भी बढ़ गया है. सरकार का मानना है कि बच्चों को इस समय घर पर आराम करना चाहिए, ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े.



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तपती दोपहर से मिलेगी राहत

अक्सर देखा गया है कि अप्रैल और मई के महीनों में तापमान 40 डिग्री के पार चला जाता है. ऐसे में छोटे बच्चों के लिए धूप में चलना या बस का इंतजार करना भी मुश्किल हो जाता है. कई जगहों से बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें भी आती रहती हैं. इस फैसले से हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी. अब बच्चों को तेज धूप में स्कूल जाने की चिंता नहीं होगी. वे घर पर सुरक्षित रहकर गर्मी से बच सकेंगे.

डेढ़ महीने से ज्यादा का आराम

20 अप्रैल से शुरू होकर 15 जून तक चलने वाली ये छुट्टियां करीब डेढ़ महीने से ज्यादा की होंगी. यह समय बच्चों के लिए आराम करने, घर पर समय बिताने और गर्मी से बचने का मौका होगा. छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुलेंगे. इसके साथ ही 11वीं कक्षा में नए दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू होगी. यानी छुट्टियों के बाद स्कूलों में फिर से रौनक लौटेगी.



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